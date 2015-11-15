یادواره شهدای روحانی استان کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مراد علی محمدی پیش از ظهر امروز یکشنبه در ستاد گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد شکست حصر سوسنگرد در کرمانشاه، اظهار داشت: با وجود تهاجم گسترده عراق به ایران در ۶ مهر ماه سال ۵۹ با اجرای فرمان امام راحل (ره)، تدابیر مقام معظم رهبری و رشادت رزمندگان اسلام در ۲۶ آبان حماسه آزادسازی سوسنگرد رقم خورد.

وی از برنامه ریزی برای برگزاری برنامه هایی در سطح استان به همین مناسبت خبر داد و افزود: تشریح کامل عملیات سوسنگرد توسط صدا و سیما از این جمله است.

محمدی گفت: همچنین هماهنگی هایی با اداره ارشاد در خصوص چاپ مطالبی در خصوص عملیات آزاد سازی سوسنگرد صورت گرفته است و شهرداری نیز فضاسازی محیطی مطابق با این ایام را انجام خواهد داد.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار استان کرمانشاه افزود: در روز ۲۶ آبان ماه و همزمان با سالروز پیروزی سوسنگرد نیز در سطح برخی مدارس و دانشگاه های استان برنامه هایی به همین مناسبت اجرا خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری یادواره شهدای روحانی استان در ۲۷ آبان توسط سپاه خبر داد و گفت: بازدید و سرکشی از خانواده های شهدای عملیات سوسنگرد نیز از برنامه هایی است که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام خواهد شد.

محمدی برگزاری پخش فیلم سوسنگرد از شبکه استانی زاگرس، همایش پیاده روی، برپایی نشست های نقد کتاب و رونمایی از کتاب شهید شاخص «ذبیح الله کرمی» را از دیگر برنامه هایی عنوان کرد که به مناسبت سالروز شکست حصر سوسنگرد برگزار می شود.