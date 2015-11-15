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۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۴۸

مدیر کل بنیاد حفظ آثار استان کرمانشاه:

یادواره شهدای روحانی استان کرمانشاه برگزار می شود

یادواره شهدای روحانی استان کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه- مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه از برگزاری یادواره شهدای روحانی استان در ۲۷ آبان ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مراد علی محمدی پیش از ظهر امروز یکشنبه در ستاد گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد شکست حصر سوسنگرد در کرمانشاه، اظهار داشت: با وجود تهاجم گسترده عراق به ایران در ۶ مهر ماه سال ۵۹ با اجرای فرمان امام راحل (ره)، تدابیر مقام معظم رهبری و رشادت رزمندگان اسلام در ۲۶ آبان حماسه آزادسازی سوسنگرد رقم خورد.

وی از برنامه ریزی برای برگزاری برنامه هایی در سطح استان به همین مناسبت خبر داد و افزود: تشریح کامل عملیات سوسنگرد توسط صدا و سیما از این جمله است.

محمدی گفت: همچنین هماهنگی هایی با اداره ارشاد در خصوص چاپ مطالبی در خصوص عملیات آزاد سازی سوسنگرد صورت گرفته است و شهرداری نیز فضاسازی محیطی مطابق با این ایام را انجام خواهد داد.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار استان کرمانشاه افزود: در روز ۲۶ آبان ماه و همزمان با سالروز پیروزی سوسنگرد نیز در سطح برخی مدارس و دانشگاه های استان برنامه هایی به همین مناسبت اجرا خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری یادواره شهدای روحانی استان در ۲۷ آبان توسط سپاه خبر داد و گفت: بازدید و سرکشی از خانواده های شهدای عملیات سوسنگرد نیز از برنامه هایی است که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام خواهد شد.

محمدی برگزاری پخش فیلم سوسنگرد از شبکه استانی زاگرس، همایش پیاده روی، برپایی نشست های نقد کتاب و رونمایی از کتاب شهید شاخص «ذبیح الله کرمی» را از دیگر برنامه هایی عنوان کرد که به مناسبت سالروز شکست حصر سوسنگرد برگزار می شود.

کد مطلب 2967586

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