راه اندازی مرکز نظریه پردازی در دانشگاه اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ طالبی گفت: در راستای رونق بخشی به حركت نوین و ارزنده علمی و فرهنگی كرسی‌های نظریه پردازی، ارتقای فرهنگ نقد و گفتگو و افزایش سطح دانایی و توسعه مرزهای بی‌كران دانش و اندیشه‌ورزی، استعدادیابی و توسعه نظریه‌ها کمیته دستگاهی نظریه پردازی، نقد و مناظره مرکز نظریه پردازی در دانشگاه اصفهان راه‌اندازی شد.

وی افزود: در پی آن برای حمایت از نظریه‌پردازان آیین نامه‌ای در این دانشگاه به تصویب رسید که طبق ماده ۹ این آیین نامه، پس از اعطای امتیاز از سوی كمیته داوران و تأیید سلامت برگزاری اجلاسیه كرسی و امتیازدهی، كمیته اقدام به صدور گواهی و احکام اجلاسیه‌ های حائز رتبه عالی، خوب و‌ متوسط، در سربرگ‌های مخصوص می کند.

وی اظهار داشت: متناسب با رتبه‌های كسب شده در اجلاسیه‌‌ها در ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه حداكثر معادل یک مقاله نمایه شده بین المللی منظور خواهد شد. همچنین از كرسی های برتر حمایت مالی حدود ده میلیون ریال به عمل آمده و به مراکز و نهادهای حمایتی دیگر معرفی می‌ شوند.

رئیس دانشگاه گفت: برگزاری جلسات منظم کمیته دستگاهی، تشکیل کمیته دانشکده‌ای کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره و تعیین وصدور احکام اعضا، تدوین و تصویب دستورالعمل شناسایی استعدادهای نظریه پردازی، نقد و مناظره، تشویق نظریه پردازان، انتشار گاهنامه تخصصی نظریه پردازی، نقد و مناظره، برگزاری چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی، برگزاری چهارده کرسی در فاصله سال‌های ۹۱ و ۹۲ از دیگر اقدامات این دانشگاه به شمار می آید.

وی اظهار داشت: در ادامه فعالیت کمیته دستگاهی، این دانشگاه با همکاری دبیرخانه برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره و مرکز نظریه پردازی، تصمیم به برگزاری نشست نیم روزه علمی فرهنگی «آشنایی با كرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره» گرفت این نشست با هدف هم‌اندیشی، بحث و تبادل نظر درباره موانع اجرایی در برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی در دانشگاه‌ها و نقش دانشگاه در توسعه نظریه و نظریه پردازی، و ارائه راهکارهای عملی نظریه و نظریه پردازی صورت می‌گیرد.