سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان قم معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بهشتی ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی استان قم با ارائه گزارشی از عملکرد خود، اظهار داشت: با وجود مشکلات مالی موجود در این دوره تلاش کردیم تا پروژه‌های به صورت مطلوب کار خود را ادامه دهند و مجموع اقدامات صورت گفته با توجه به محدودیت‌های مالی مانع از ورود آسیب به پیشرفت پروژه‌ها شد.

معاون امور عمرانی استاندار قم در خصوص اقدامت در زمینه راه‌ها نیز عنوان کرد: استان قم در حوزه راه‌ها یک استثناست و حجم کارهای بسیاری در این زمینه وجود دارد که این امر وظیف مسئولان در این بخش را سنگین‌تر می‌کند.

وی یک از برنامه‌های اصلی اداره کل راه و شهرسازی استان را ساماندهی ورودی‌های شهر قم برشمرد و افزود: در این زمینه فعالیت‌های گسترده‌ای صورت گرفت و در مجموع تلاش کردیم تا اداره کل راه و شهرسازی به عنوان دستگاه بر‌تر در استان باشد که در این زمینه نیازمند برنامه ریزی‌های جدی و تلاش دوچندان هستیم.

بهشتی همچنین با اشاره به بالا بودن ظرفیت‌های اداره کل راه و شهرسازی در استان ابراز داشت: هم اکنون بیش از ۵۰ درصد اعتبارات از سوی این اداره کل تأمین می‌شود که این امر نشان از ظرفیت بالای اداره کل راه و شهرسازی استان قم است.

معاون امور عمرانی استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود بر توسعه حمل و نقل ریلی استان با توجه به موقعیت جغرافیایی قم تأکید کرد.

استان قم در حوزه راه ظرفیت‌های بالایی دارد

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان قم نیز در این مراسم، تکمیل طرح تفصیلی شهر قم، احداث رینگ کمربندی قم به طول با ۱۱۰ کیلومتر، انجام مطالعه سامانه نگهداری پل‌ها، احداث باند دوم محور قم - کهک را از جمله مهم‌ترین پروزه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان قم برشمرد.

حسن صبوری با بیان اینکه استان قم در حوزه راه ظرفیت‌های بالایی دارد، افزود: ورود هشت جاده به استان و پنج شبکه اصلی راه آهن کشور به قم نشان از ظرفیت بالای این بخش است.

وی عنوان کرد: احداث آزاد راه قم به گرمسار موجب شده تا زمان تردد وسایل نقلیه به شمال و شرق کشور کاهش یابد و به دنبال آن نیز مصرف بنزبن و گازوئیل نیز کم شود.

با رفتن محسن بهشتی که در هفته‌های گذشته به سمت معاون امور عمرانی استاندار قم منصوب شده بود حسن صبوری به عنوان سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان قم معارفه و از خدمات مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان قم نیز قدردانی شد.