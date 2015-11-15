به گزارش خبرنگار مهر، هدایت حسینی ظهر یکشنبه در همایش کشوری برچسب‌گذاری مواد غذایی و نشانگرهای رنگی تغذیه‌ای در همدان بابیان اینکه مواد غذایی از اساسی‌ترین نیازهای بشر است، اظهار داشت: در اختیار داشتن مواد غذایی کافی و سالم به‌طورقطع تأثیر جدی در سلامت انسان دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های کلان کشور ازجمله افق چشم‌انداز ۱۴۰۴، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص سلامت مواد غذایی و برنامه پنجم و ششم توسعه، توجه ویژه به این حوزه را ضروری دانست و عنوان کرد: اصلاح الگوی مصرف و داشتن سبد غذایی سالم و کافی در دستور کار جدی دولت است.

مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه باوجود اهمیت تغذیه سالم بیش از ۸۰۰ میلیون نفر در دنیا دچار گرسنگی آشکارند و حدود دو میلیارد نفر نیز به گرسنگی پنهان دچارند، ادامه داد: داشتن یک الگوی غذایی سالم و ایمن می‌تواند در سلامت انسان تأثیر بسیاری داشته باشد و سلامت انسان مازاد بر محتوای ایمن غذا، نیازمند ترکیب سالم، تنوع و رعایت نسبت مواد غذایی است.

حسینی بابیان اینکه در کشور با توجه به تغییر سبک و شرایط زندگی شهرنشینی باکم تحرکی، افزایش وزن و چاقی مواجه هستیم، افزود: این موارد مقدمه‌ای برای ابتلا به بیماری‌های غیر واگیر است که بیماری‌های قلبی و عروقی و پس‌ازآن دیابت در کشور به دنبال آن افزایش یافته است.

وی با تأکید بر اینکه می‌توان با یک رژیم غذایی سالم از بروز بسیاری از بیماری‌های غیر واگیر جلوگیری کرد، گفت: در ایران تنها حدود ۳۰ درصد افراد جامعه دارای وزن مطلوب هستند و بخش زیادی از مردم دارای اضافه‌وزن و عده‌ای نیز با کمبود وزن روبرو هستند.

دریافت انرژی در ایرانیان بالاتر از حد مجاز است

مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با افزودن این مطلب که دریافت انرژی در ایرانیان بالاتر از حد مجاز است، یادآور شد: میانگین مجاز نمک که یکی از عوامل مؤثر در پرفشاری خون است، روزانه هفت گرم است که این میزان مصرف در کشور با بیش از دو برابر حد طبیعی به ۱۲ گرم می‌رسد و همچنین مصرف سرانه شکر و چربی با ۲۱ گرم بیش‌ازحد طبیعی و مجاز به میزان ۵۱ گرم در روز در کشور محاسبه‌شده است.

حسینی در ادامه با اشاره به بالا بودن میزان نمک در نان‌های تولیدی در کشور، عنوان کرد: نان، پنیر و دوغ از مهم‌ترین منابع دریافت نمک برای افراد هستند و در سازمان غذا و دارو پیگیر کاهش میزان نمک در این مواد غذایی هستیم و علاوه بر این میزان افراد معمولاً روزانه پنج گرم نمک از سفره دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه تبلیغات یکی از عوامل مؤثر در مصرف مواد غذایی است که می‌تواند با استفاده از آن ذائقه افراد را تغیر داد، عنوان کرد: یکی از سیاست‌هایی که امروزه در دنیا و نیز کشور مطرح و عملیاتی شده این است که مصرف‌کننده برحسب میزان مواد غذایی پرچرب‌تر مالیات بیشتری بپردازد و این‌یکی از روش‌هایی است که الگوی غذایی مصرف‌کننده را به سمت مصرف مواد غذایی سالم و کم‌چرب‌تر سوق می‌دهد.

حسینی با اشاره به راهکارهای دیگر به‌منظور اصلاح الگوی مصرف، اضافه کرد: استفاده از برچسب‌گذاری مواد غذایی و نیز استفاده از نشانگرهای تغذیه‌ای که در سال گذشته طراحی و ابلاغ‌شده به‌طورقطع افزایش اثربخشی و آگاه بخشی مردم از سلامت مواد غذایی را به دنبال خواهد داشت و به‌تدریج در حال اجرایی شدن است.

مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به چهار فاکتور نمک، قند، چربی و اسیدهای چرب به‌عنوان فاکتورهایی که در برچسب‌گذاری موردتوجه قرارگرفته، گفت: نشانگرهای رنگی تغذیه‌ای بارنگ‌های سبز، نارنجی و سبز نشان داده‌شده‌اند که به ترتیب وضعیت خطر، احتیاط و مناسب بودن هریکی از فاکتورها را در آن ماده غذایی نشان می‌دهند.

حسینی با افزودن این نکته که در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۲ درصد از مواد غذایی در کشور دارای برچسب‌گذاری نشانگرهای رنگی تغذیه‌ای شده‌اند، گفت:استفاده از این نوع برچسب‌گذاری باعث شده تا صنایع تولیدی که خود در ابتدا نگران این طرح بودند به سمت رقابتی برای افزایش چراغ‌ها به سمت رنگ سبز بروند که این امر موجب نگاه سلامت‌محور در بین صنایع تولیدی مواد غذایی شده است.

وی با تأکید بر اینکه از طرفی همراه کردن صنعت و از طرف دیگر آگاه بخشی به مردم در حوزه سلامت مواد غذایی از اهداف سازمان غذا و دارو در این طرح بوده است، ادامه داد: هدف این همایش نیز در راستای همسو و هماهنگ شدن دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و حل مشکلات این طرح با استفاده از خرد جمعی بوده است.