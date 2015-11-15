همایش هفته دیابت در مدارس استان خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان باوی ظهر امروز یکشنبه در همایش هفته دیابت در مدرسه ریحانه النبی شیبان اظهار کرد: در شهرستان باوی، ۲۲ هزار دانش‌آموز داریم که در واقع با ۲۲ هزار خانواده در ارتباط هستیم. از طریق این خانواده‌ها می‌توانیم آموزش‌های مربوط به دیابت و پیشگیری از این بیماری خاموش را به خانواده‌ها منتقل کنیم.

مجید موحدیان با اشاره به اینکه آموزش به دانش آموزان آموزش به تمام اقشار جامعه است، گفت: اگر موضوع آموزش به‌ویژه پیشگیری از بیماری در مدارس و آموزش‌وپرورش نهادینه نشود مسلماً کاری از دست سازمان‌های دیگر به‌ویژه بهداشت و بیمارستان‌ها برنمی‌آید.

وی بر اهمیت تغذیه سالم بین دانش آموزان و تغییر سبک زندگی تأکید کرد و گفت: آموزش‌وپرورش سعی دارد تا با برگزاری همایش‌های مختلف، برپایی نمایشگاه، توزیع بروشور و سخنرانی کارشناسان بهداشت در مدارس از بروز دیابت که معضل همه کشور و حتی جهان است، جلوگیری کند.

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان باوی تصریح کرد: دیابت یا قند خون سه عامل اصلی دارد، اول وراثتی، دوم تهاجم میکروب‌ها به کبد و لوزالمعده و اختلال در انسولین و سوم نیز سالمندی و پیری است. طبق پژوهش‌های پزشکی یکی از عوامل تأثیرگذار برای جلوگیری از عامل دوم و سوم ورزش روزانه و پیاده‌روی است زیرا ورزش در کنترل قند خون تأثیر دارد.

موحدیان اضافه کرد: با توجه به این‌گونه مسائل آموزش‌وپرورش سعی کرده تا به بحث تربیت‌بدنی در مدارس توجه ویژه‌ای داشته و طرح تندرستی و سلامت را در همه مدارس اجرا کند.

وی عنوان کرد: در قالب این طرح دانش آموزان در مراسم صبحگاهی به مدت ربع ساعت همزمان با رادیو سراسری ایران از ساعت هفت و ۳۰ تا هفت و ۴۵ دقیقه همراه با مربیان خود به ورزش می‌پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان باوی، رئیس اداره سلامت آموزش‌وپرورش خوزستان و رئیس مرکز بهداشت خوزستان در این مراسم حضور داشتند.