طرح خروج اتوبوسهاي گازوئيلي را نمي توان اجرايي ساخت

معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود: اين طرح 2 سال پيش در شوراي عالي محيط زيست به تصويب رسيد و مقرر شد زمينه اجراي آن تا اول فروردين 85 فراهم شود اما از آنجا كه تا امروز سازمانهاي ذي ربط در اين زمينه تلاشي نكرده اند ، اجرايي شدن آن غيرممكن است.

سيد خلاق ميرنيا در پاسخ به اين سئوال كه محيط زيست تاكنون چه اقدامي براي اجراي طرح مذكور صورت داده است ، گفت: اين مساله جزء وظايف تعريف شده اين سازمان نيست. تنها كاري كه مي توانيم انجام دهيم تلاش براي تصويب طرح هايي مانند تعيين بودجه جهت تعويض اتوبوسهاي ديزلي يا افزايش اعتبارات تكميل خطوط مترو است كه هم اكنون در مجلس مطرح و منتظر تصويب نمايندگان است.