۴۰۰ نفر در کانون کارشناسان دادگستری لرستان عضو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی پور ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز کارشناس که در محل سالن همایش دادگستری لرستان برگزار شد اظهار داشت: اول آبان ۵۸ با دستور شهید بهشتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری به صورت مستقل فعالیت خود را آغاز کرد و شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور این روز را به عنوان روز کارشناس انتخاب کرد.

وی به برنامه هایی که کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان در دستور کار خود دارند اشاره کرد و افزود: با توجه به نیاز جامعه لازم است یک نظام جامع کارشناسی تدوین شود که هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان به شکل گیری کارگروهی برای تعامل بین دستگاه قضائی استان و این کانون کارشناسان اشاره کرد و افزود: این کارگروه با هدف ارتقاء کیفیت امور کارشناسی و استفاده از ظرفیت کارشناسان شکل گرفت و اولین جلسه آن نیز برگزار شد.

اسدی پور با اشاره به اینکه لرستان بعد از اصفهان دومین استانی است که کارگروه تعامل بین دستگاه قضائی و کارشناسان را ایجاد می کند، اضافه کرد: این کارگروه در راستای برنامه های دستگاه قضایی حرکت خواهد کرد.

وی استفاده از زیرساخت های فناوری اطلاعات را از برنامه های کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان دانست و عنوان کرد: برای اولین بار است که کانون کارشناسان دادگستری به شبکه دولت وصل می شود که امیدواریم با این اقدام بتوانیم تعاملات سازنده ای با دستگاه های اجرایی استان داشته باشیم.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان برگزاری جلسات آموزشی و بازآموزی برای پاسخ به نیاز دستگاه های قضائی و اجرایی را از برنامه های این کانون خواند و افزود: بهره گیری از ظرفیت های علمی و فنی دانشگاه ها و همچنین استفاده از ظرفیت قضات پیشکسوت از دیگر برنامه های این کانون است.

اسدی پور ارتباط موثر با دستگاه های اجرایی را از دیگر برنامه های این کانون برشمرد و گفت: در این راستا استاندار لرستان هفته گذشته دستور داد همه دستگاه های اجرایی استان باید تمامی امور کارشناسی خود را از طریق کانون کارشناسان رسمی استان انجام دهند.

وی ادامه داد: استقرار سیستم مدیریت و مهندسی ارزش از دیگر برنامه های کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان است که در این راستا هفت کارگروه طی دو ماه گدشته ایجاد شده است.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان یکی از معضلات استان را وجود دست های واسطه گری در امر کارشناسی دانست و گفت: برخی بانک ها برای ارجاع کارهای کارشناسی به شرکت های خصوصی و سهامی خاص که برکتی برای استان ندارند مراجعه می کنند در حالیکه این واسطه ها نه تنها تعرفه ها را رعایت نمی کنند بلکه باعث شده اند جایگاه کارشناسی در استان به سمت اقتصاد محور بودن سوق داده شود.

اسدی پور به وجود ۴۰۰ کارشناس در کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان اشاره کرد و افزود: این کارشناسان در ۳۴ رشته تخصصی مشغول فعالیت هستند که آماده انجام سایر امور کارشناسی برای بانک ها و دستگاه های اجرایی استان را دارند.

وی یادآور شد: ما تا امروز نتوانسته ایم تعامل خوبی با بانک های استان داشته باشیم.