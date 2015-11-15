اقتصاد کشور نیازمند رشد ۸ درصدی است/صنعت همدان در غفلت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فروزان مهر ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی مدیران و کارشناسان استان در کارگروه پدافند غیرعامل بعداز تحریم ها با بیان اینکه وضعیت نظام سلطه و وضعیت تحولات منطقه ای بر همگان روشن است، عنوان کرد: آرامش موجود در ایران نتیجه تلاش های سربازان جمهوری اسلامی است که با رشادت های خود ایران را به امن تررین کشور منطقه تبدیل کرده اند.

وی با بیان اینکه این آرامش به سادگی به وجود نیامده است، ادامه داد: برای ادامه این آرامش نیازمند رویکردهای جدید در کشور هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با بیان اینکه اقتصاد کشور به لحاظ تحریم های ظالمانه ای که از سوی دولت های استکباری به ایران تحمیل شد در یک شرایط خاص است، ادامه داد: اگر با شرایط گذشته برای توسعه کشور پیش برویم آسیب خواهیم دید.

فروزان مهر با بیان اینکه کشور ایران باید به عنوان یک کشور منطقه ای در حوزه های علم و فناوری، ظرفیت و اقتصاد دانش بنیان بیشتر پیشرفت کند، عنوان کرد: بر اساس آخرین آمار سازمان مدیریت در ۱۰ سال اول چشم انداز میانگین رشد کشور ۴.۲ درصد بوده است.

وی عنوان کرد: برای پیشرفت باید رشد ۴.۲ درصدی به ۱۶ درصد برسد تا عقب ماندگی های گذشته را جبران کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشوربا بیان اینکه باید به این باور برسیم که می توانیم بیش از این موفق باشیم، ادامه داد: همانطور که سربازان اسلام توانستند در دفاع مقدس حماسه آفرینی کنند باید در اقتصاد نیز حماسه آفرینی کنیم.

فروزان مهر با بیان اینکه دست یابی به حماسه اقتصادی با تلاش و همکاری راحت خواهد بود، عنوان کرد: عربستان، ترکیه، ایران در رشد اقتصادی رتبه های اول تا سوم منطقه را دارند ولی ایران به دلیل شکاف فاصله با رتبه دوم رو به افت است که این یک وضعیت نگران کننده برای ایران خواهدبود.

وی با بیان اینکه کشور ایران نباید از رقبای منطقه ای عقب بماند، عنوان کرد: در شرایطی قرار داریم که اگر فضای همدلی و همرامی بین دستگاه ها نباشد کار برای پیشرفت و توسعه کشور سخت خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با بیان اینکه برای رشد کشور باید روی رشد هشت درصدی جی دی پی تمرکز کنیم، عنوان کرد: بر اساس برآورد مدل های رشد برای تحقق رشد هشت درصدی به ۸۷۲ میلیارد تومان تجهیز و منابع مالی نیاز خواهیم داشت.

توسعه اقتصاد کشور از طریق جذب سرمایه گذار خارجی و جدایی از نفت ممکن خواهد بود

فروزان مهر باد بیان اینکه توسعه اقتصاد کشور از طریق جذب سرمایه گذار خارجی و جدایی از نفت ممکن خواهد بود، عنوان کرد: سالانه حدود ۸۶۰ هزار نیروی بیکار جویای کار در کشور به دنبال کار هستند.

وی با بیان اینکه این تعداد نیروی بیکار دانشجویانی هستند که مهارت های آن ها متناسب با بازار کار نیست، ادامه داد: باید از طریق ایجاد فرصت سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی پاسخگوی این جوانان باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشوربا بیان اینکه با یک جهش کوچک در بدنه اقتصاد با مشکل روبرو خواهیم شد، بیان کرد: باید از پتانسیل های موجود با همدلی و همزبانی برای توسعه کشور استفاده کنیم.

فروزان مهر با بیان اینکه توانایی بازیافت و بازیابی به حالت قبل یکی از برنامه های اقتصاد تاب آور است، عنوان کرد: باید ایستادگی و مقاومت خود را در مقابل جهش های اقتصادی بیشتر کنیم.

وی با بیان اینکه استحکام اقتصادی کشور پایین است، ادامه داد: اقتصاد کشور نیازمند یک بازنگری مجدد در قالب ساختار و رویکرد ها است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشوربا بیان اینکه در ساختار ها مشکل اساسی وجود ندارد، عنوان کرد: قوانین و رویکردها به اصلاح ساختاری ویژه نیازمند است.

فروزان مهر با بیان اینکه باید برخی از قوانین و مشکلات دست و پاگیر را حذف کنیم، بیان کرد: باساده سازی و تسهیل فرایند سرمایه گذاری می توانیم به یک نتیجه خوب برسیم.

باید از صادرات برون زا به درون زابودن تغییر موضع دهیم

وی با بیان اینکه اقتصاد موجود با اقتصاد مقاومتی در دو مووضوع برون زا و درون گرا مشکل دارد، ادامه داد: باید از صادرات برون زا به درون زابودن تغییر موضع دهیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشوربا بیان اینکه امیدواریم بتوانیم با رویکرد جهادی سیاست های بسیار مهم را اجرایی کنیم، عنوان کرد: در آستانه برنامه ششم جلسات بسیاری در دولت در راستای اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است.

فروزان مهر با بیان اینکه رویکرد بنای اقتصاد مقاومتی مردمی بودن و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل ها است، ادامه داد: سیاست های موجود سیاست هایی جامع هستند و نگاه منطقه ای و استانی پاسخ گو نخواهد بود بلکه نیازمند توجه پیوسته است.

وی با بیان اینکه همه دستگاه ها باید در توسعه و اقتصاد مقاومتی مشارکت داشته باشند، عنوان کرد: استان همدان علی رغم همه دغدغه ها از استان های پیشرفته و توسعه یافته کشور است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشوربا بیان اینکه ظرفیت استان همدان یک ظرفیت بی بدلیل است، ادامه داد: ظرفیت های استانی به نحو احسن مورد استفاده قرار نمی گیرند.

فروزان مهر با بیان اینکه اگر دستگاه ها با استاندار هماهنگی نداشته باشند برنامه های توسعه استان به خوبی پیش نخواهد رفت، عنوان کرد: استان همدان منظومه ای است که ظرفیت ها پتانسیل های پیش رفته ای نسبت به استان های دیگر دارد.

صنعت همدان نباید بیشتر از این مورد غفلت قرار گیرد

وی با بیان اینکه صنعت همدان نباید بیشتر از این مورد غفلت قرار گیرد، عنوان کرد: صنعت همدان نقش مهمی در پیشرفت اقتصاد و ایجاد شغل در استان و کشور خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با بیان اینکه سرانه جی دی پی استان همدان نصف کشور است و باید ارتقا پیدا کند، عنوان کرد: ظرفیت های موجود در استان باید بیشتر مورد استفاده قرار گیرند.

فروزان مهر با بیان اینکه از ظرفیت های استان به خوبی استفاده نمی شود، عنوان کرد:رعایت قوانین رفتاری در چارچوب قانون و اقدامات تدبیرانه از مولفه های دولت یازدهم است که باید مورد توجه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه عرصه یک عرصه جنگ اقتصاد است، ادامه داد:همه باید برای پیشرفت و توسعه اقتصاد استان و کشور هماهنگ و همراه باشند.