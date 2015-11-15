به گزارش خبرنگار مهر، دهمین جلسه برسی پروژه بین المللی «ترسیب کربن» در شهرستان اشتهارد صبح امروز یکشنبه در سالن شهدای فرمانداری این شهرستان و با حضور مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، بخشدار دهداران و بهره برداران البرز برگزار شد.

حسین میر رجبی با تاکید بر اینکه پروژه ترسیب کربن اولین بار در سال ۸۰ در استان خراسان جنوبی کلید خورد و بازخورد مطلوبی داشت، اظهار کرد: این پروژه در ۳۷ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی شهرستان اشتهارد به صورت پایلوت در حال اجرا است.

میر رجبی در ادامه به اهداف اجرای پروژه ترسیب کربن اشاره کرد و افزود: کنترل ریزگردها و جلوگیری از روند بیان زایی از مهمترین اهداف این پروژه است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۲۱ استان پیگر پروژه ترسیب کربن هستند، و توجه ویژه ای به سه عامل جامعه، محیط زیست و اقتصاد دارند، افزود: هدف اجرای این طرح توسعه جوامع محلی با در نظر گرفتن منابع طبیعی و فراهم سازی معیشت خانواده های روستای است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه معضل ریزگردها از دهه ۸۰ شروع شده است، گفت: اگر برخورمان با طبیعت مناسب باشد شاهد معضلات مربوط به محیط زیست و اقلیم نخواهیم بود.

ایجاد اشتغال پایدار برای جوامع روستایی در استان البرز ضروری است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال پایدار برای جوامع روستایی در استان البرز ضروری است تحقق این مهم باعث می شود تصرف اراضی ملی کاهش پیدا کند.

میررجبی با تاکید بر اینکه پدیده مهاجرت روستاها را تهدید و در معرض خطر قرار می دهد، گفت: اشتغالزایی روستاییان یکی از اهداف مهم این پروژه است به همین منظور تسهیلاتی از طریق صندوق اعتباری در اختیار روستاییان قرار می گیرد تا کارآفرینی کنند تحقق این مهم از مهاجرت جلوگیری و باعث توقف روند بیابان زایی می شود.

وی در پایان به افزایش گازهای گلخانه ای اشاره کرد و کاهش باران را یکی از دلایل افزایش این گازها خواند و گفت: افزایش گازهای گلخانه ای ضررهای زیادی را به دنبال دارد به همین منظور باید برنامه ریزی ها کاهش این گازها را به دنبال داشته باشد.

در پایان این جلسه عنوان شد؛ پروژه ترسیب کربن به سرمایه اجتماعی توجه بیشتری دارد. همچنین در پایان گزارشی از تاثیرات مثبت برگزاری نمایشگاه محصولات روستاییان در خصوص مقابله با بیابان زایی ارائه شد.