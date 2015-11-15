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۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مشخص شدن وضعیت کرار تا پایان هفته/ واکنش به حضور مبعلی در استقلال

مشخص شدن وضعیت کرار تا پایان هفته/ واکنش به حضور مبعلی در استقلال

مدیر ورزشی باشگاه استقلال با بیان اینکه در خصوص کرار به جمع بندی خوبی رسیده ایم، گفت: وضعیت کرار تا پایان همین هفته مشخص خواهد شد.

علی نظری جویباری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: در خصوص وضعیت کرار چندین جلسه برگزار و خوشبختانه در آخرین جلسه به نتایج خوبی دست پیدا کردیم و تا پایان همین هفته وضعیت  کرار به طور حتم مشخص خواهد شد.

وی تاکید کرد: با مدیر برنامه های او نیز صحبت داشتیم و تمامی حرف ها را به او زده ایم و به خاطر اینکه زمان را از دست ندهیم، در پایان این هفته وضعیت کرار با استقلال مشخص می‌شود.

مدیر ورزشی باشگاه استقلال در خصوص جلسه امروز افشارزاده با ۴ بازیکن نیز گفت: به هر حال افشارزاده مدیرعامل باشگاه ما است و بازیکنان برای حل مشکلاتشان پیش او می روند و امروز هم شهباززاده، عمران زاده، فخرالدینی و برهانی برای دریافت مطالباتشان در دفتر افشارزاده حضور پیدا کردند و تا آنجا که می دانم مدیرعامل باشگاه قول مساعد داده تا هر چه زودتر مشکلات آنها را برطرف کند.

نظری جویباری تاکید کرد: البته بازیکنان جدای از مشکلات مالی برای احوالپرسی وی نیز رفتند چون او را کم می بینند و دوست دارند که از حال او باخبر باشند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مظلومی لیست بازیکنان جدید نیم فصل را اعلام کرده است یا خیر؟ گفت: هنوز سرمربی هیچ حرفی با من در خصوص جذب بازیکنان جدید برای نیم فصل نزده است و هر زمانی که او اعلام کند ما تلاش می کنیم تا بازیکنان مدنظر او را جذب کنیم.

مدیر ورزشی باشگاه استقلال در خصوص حضور ایمان مبعلی در استقلال نیز اظهار کرد: قسم می خورم که هیچ صحبتی با مبعلی نشده است زیرا او بازیکن تیم نفت تهران است و هنوز چند هفته به پایان نیم فصل باقی مانده و از لحاظ اخلاقی و حرفه ای نیز در شان باشگاه استقلال نیست که با بازیکنی صحبت کند که با تیم دیگری قرارداد دارد و ما به هیچ وجه با ایمان مبعلی صحبتی نداشتیم.

نظری جویباری در پایان شرایط استقلال را خوب توصیف کرد و افزود: خوشبختانه در حال حاضر در صدر جدول هستیم و بازی های سختی پیش رو داریم و تلاش می کنیم تا جایگاهمان را در صدر حفظ کنیم زیرا با حضور تیم های قدرتمندی که در لیگ وجود دارند، نگه داشتن این جایگاه بسیار سخت است و مظلومی و همکارانش به همراه بازیکنان تلاش می کنند تا با پیروزی در دیدارهای آینده این جایگاه را حفظ کنند.

کد مطلب 2967664

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