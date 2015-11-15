مراسم تحلیف کارشناسان رسمی دادگستری لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین گرامیداشت روز کارشناس که ظهر یکشنبه در محل سالن همایش دادگستری لرستان برگزار شد مراسم تحلیف ۱۰ کارشناس در رشته های راه و ساختمان، تاسیسات ساختمان، نقشه برداری، کشاورزی و منابع طبیعی، دامپروری و دامپزشکی، امور حمل و نقل و ... برگزار شد.

در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان لرستان، رئیس کل دادگستری لرستان، دادستان خرم آباد و جمع زیادی از کارشناسان رسمی دادگستری لرستان حضور داشتند.

در حاشیه این مراسم تحلیف از خانواده های چند کارشناس رسمی دادگستری استان که دار فانی را وداع کرده اند تقدیر شد و از چند کتاب در حوزه کارشناسی رونمایی شد.

همچنین ۱۰ کارشناس معرفی شده پس از قرائت متن سوگندنامه نشان های خود را نصب کرده و عکس یادگاری گرفتند.

گفتنی است این مراسم با همکاری معاونت فرهنگی اداره کل دادگستری لرستان و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان برگزار شد.