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۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۲۵

فرمانده انتظامی استان ایلام:

۱۳۰ هزار زائر از مرز مهران وارد عتبات عالیات شدند

۱۳۰ هزار زائر از مرز مهران وارد عتبات عالیات شدند

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: از ابتدای آبانماه تاکنون بيش از ۱۳۱ هزار زائر از پايانه مرزی مهران عازم عتبات عاليات شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی دولتی ظهر یکشنبه در بازدید از مرز مهران اظهار داشت: روزانه به طور ميانگين بين پنج تا ۱۰ هزار زائر از اين مرز تردد می کنند.

وی ادامه داد: بر اساس آمار های موجود از ابتدای آبانماه تا امروز تعداد ۱۳۱ هزار و ۵۷  زائر از پايانه مرزی مهران عازم کشور عراق و عتبات عاليات شده اند.

فرمانده انتظامی استان ايلام با تاکيد بر اينکه حضور در کنگره عظيم اربعين مستلزم همراه داشتن گذرنامه و ويزا است، گفت: برنامه‌ريزی‌های صورت گرفته برای جلوگيری از اعزام بدون رواديد زائران در نظر گرفته شده و کنترل‌ها از مبداء سفر زائران انجام می شود.

وی با اشاره به افزايش گيت های ورود و خروج در پايانه مرزی مهران، گفت: امسال سرعت و کنترل ها در تردد زائران بيشتر است و تعداد دستگاه ها کنترلی و کارکنان گذرنامه به اندازه مورد نياز تامين شده و اعزام زائران با سرعت بيشتری صورت خواهد گرفت.

سردار دولتی اظهار کرد: تردد از پايانه‌ مرزی مهران به سمت عراق رو به افزايش است و هرچه به ايام منتهی به اربعين حسينی نزديک می شويم به اين آمار افزوده می شود.

کد مطلب 2967674

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