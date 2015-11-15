۱۳۰ هزار زائر از مرز مهران وارد عتبات عالیات شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی دولتی ظهر یکشنبه در بازدید از مرز مهران اظهار داشت: روزانه به طور ميانگين بين پنج تا ۱۰ هزار زائر از اين مرز تردد می کنند.

وی ادامه داد: بر اساس آمار های موجود از ابتدای آبانماه تا امروز تعداد ۱۳۱ هزار و ۵۷ زائر از پايانه مرزی مهران عازم کشور عراق و عتبات عاليات شده اند.

فرمانده انتظامی استان ايلام با تاکيد بر اينکه حضور در کنگره عظيم اربعين مستلزم همراه داشتن گذرنامه و ويزا است، گفت: برنامه‌ريزی‌های صورت گرفته برای جلوگيری از اعزام بدون رواديد زائران در نظر گرفته شده و کنترل‌ها از مبداء سفر زائران انجام می شود.

وی با اشاره به افزايش گيت های ورود و خروج در پايانه مرزی مهران، گفت: امسال سرعت و کنترل ها در تردد زائران بيشتر است و تعداد دستگاه ها کنترلی و کارکنان گذرنامه به اندازه مورد نياز تامين شده و اعزام زائران با سرعت بيشتری صورت خواهد گرفت.

سردار دولتی اظهار کرد: تردد از پايانه‌ مرزی مهران به سمت عراق رو به افزايش است و هرچه به ايام منتهی به اربعين حسينی نزديک می شويم به اين آمار افزوده می شود.