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۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۲۹

پرداخت قسطی شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور فراهم شد

پرداخت قسطی شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور فراهم شد

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور گفت: در راستای رفاه حال دانشجویان دانشگاه، امکان پرداخت قسطی شهریه متغیر فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرزا حسن حسینی افزود: تمام دانشجویان دانشگاه پیام نور می توانند با مراجعه به سیستم جامع گلستان، به دو روش شهریه خود را به صورت اقساط پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: در روش اول دانشجویان با مراجعه به منوی آموزش، شهریه، پرداخت های الکترونیکی دانشجو در گزینه «مبلغ پرداختی» نسبت به تغییر مبلغ بر اساس میزان مبلغ شهریه اقدام کرده و شهریه خود را پرداخت کنند.

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور گفت: در روش دوم با مراجعه به منوی آموزش، گزارش‌های آموزش، شهریه، پرداخت‌ها، گزارش ۲۶۴ تولید شماره سریال پرداخت بانک اقدام به ثبت شماره دانشجویی و مبلغ شهریه مورد نظر نموده و شهریه را پرداخت کنند.

وی تاکید کرد: امکان پرداخت قسطی تنها در شهریه متغیر و پس از نهایی شدن انتخاب واحد امکان پذیر است .

کد مطلب 2967679
زهرا سیفی

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    نظرات

    • دانشجوی پیام نور ۱۶:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۴
      0 0
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      ممنونیم.خبر خوبی بود.ایکاش اطلاع رسانی بشه تا تمام دانشجوها این موضوع مهم رو بدونند.
    • دانشجوی پیام نور ۰۰:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۵
      0 0
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      خبر خوبی بود.دعای خیر دانشجوها همیشه پشت شما و خانواده تان خواهد بود.تو پیام نور که هیچکس به فکر ما دانشجوها نیست.فقط گاهگاهی شما خبرهای خوبی میدهید که برای همین از شما متشکر هستیم.

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