پرداخت قسطی شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میرزا حسن حسینی افزود: تمام دانشجویان دانشگاه پیام نور می توانند با مراجعه به سیستم جامع گلستان، به دو روش شهریه خود را به صورت اقساط پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: در روش اول دانشجویان با مراجعه به منوی آموزش، شهریه، پرداخت های الکترونیکی دانشجو در گزینه «مبلغ پرداختی» نسبت به تغییر مبلغ بر اساس میزان مبلغ شهریه اقدام کرده و شهریه خود را پرداخت کنند.

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور گفت: در روش دوم با مراجعه به منوی آموزش، گزارش‌های آموزش، شهریه، پرداخت‌ها، گزارش ۲۶۴ تولید شماره سریال پرداخت بانک اقدام به ثبت شماره دانشجویی و مبلغ شهریه مورد نظر نموده و شهریه را پرداخت کنند.

وی تاکید کرد: امکان پرداخت قسطی تنها در شهریه متغیر و پس از نهایی شدن انتخاب واحد امکان پذیر است .