پارکينگ ۶۰ هکتاری مهران برای اربعين آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نورالله خادم ظهر یکشنبه در پایانه مرزی مهران با اشاره به اینکه پارکينگ ۶۰ هکتاری مهران برای اربعين آماده است، از اجرای طرح پروژه روشنايي و قطعه بندی پارکينگ بزرگ مهران خبر داد.

وی اظهار داشت: طرح تکميل پروژه پارکينگ بزرگ مهران و تجهيز به سيستم روشنايی، آبرسانی و همچنين قطعه بندی آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: پارکينگ بزرگ شهر مهران واقع در ابتدای کمربندی مسير دهلران که کار زير سازی آن به اتمام رسيده در صدد راه اندازی سيستم روشنايی و آبرسانی و همچنين قطعه بندی آن هستيم.

سرهنگ خادم با اشاره به اينکه شهرداری مهران با همکاری شهرداری منطقه پنج تهران مسئوليت تجهيز کردن پارکينگ را بر عهده گرفته اند، افزود: تمام تلاش پليس برای تسهيل در تردد زائران و عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسين(ع) در استان ايلام و خصوصا شهر مرزی مهران است.

رئيس پليس راهنمايی و رانندگی ايلام با اشاره به قطعه بندی پارکينگ بزرگ مهران، تصريح کرد: پارکينگ ۶۰ هکتاری به پنج قطعه بزرگ تقسيم و به وسيله تجهيزات مورد نياز قطعه بندی می شود.

وی بيان داشت: قسمت انتهايی پارکينگ بزرگ نيز پارک سوار احداث شده که زائران بتوانند به سهولت با وسايل نقليه ای که پيش بينی شده تا پايانه مرزی اعزام شوند.

سرهنگ خادم در پايان به زائران توصيه کرد: از پارک خودرو در معابر شهر مهران جدا خودداری و همچنين به هيچ وجه از وسايل نقليه باری و وانت بار ها و همچنين موتور سيکلت جهت تردد تا پايانه مرزی استفاده نکنند.