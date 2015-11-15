به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال گیتیپسند اصفهان عصر روز دوشنبه در هفته پانزدهم لیگ آزادگان به مصاف تیم پارسه تهران میرود و در این مسابقه، همه تمرکز خود را بر کسب سه امتیاز این مسابقه معطوف کرده است.
گیتیپسند اصفهان که در هفتههای گذشته و با توجه به تساویهای پیاپی، قعرنشین لیگ آزادگان لقب گرفته، در حال حاضر تلاش میکند که در دیدار خانگی عصر دوشنبه خود، سه امتیاز مسابقه را ازآن خود کند.
شاگردان واهیک طروسیان به خوبی میدانند که با توجه به شرایط جدول ردهبندی لیگ، امتیاز بازیهای پیشرو برای آنها اهمیت بسیاری دارد و به همین دلیل، باید در بازیهای خانگی نهایت امتیازات را کسب کنند.
تیم گیتیپسند اصفهان، از ساعت 14:30 روز دوشنبه در ورزشگاه آرارات اصفهان میزبان تیم پارسه تهران است و این بازی با توجه به قعرنشینی دو تیم گیتیپسند و پارسه، برای آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
گیتیپسند در حال حاضر در رده شانزدهم جدول ردهبندی لیگ آزادگان قرار گرفته و این موضوع سبب شده که سرمربی و بازیکنان این تیم، در حال حاضر در بیم سقوط از لیگ آزادگان قرار گیرند.
این تیم اصفهانی در هفته گذشته و دیدار سخت خود مقابل خونه به خونه بابل، تلاش بسیاری برای پیروزی به کار بست اما در نهایت به تساوی در این مسابقه پربرخورد ادامه داد.
حال، شاگردان واهیک طروسیان به دنبال آن هستند که در دیدار مقابل تیم قعرنشین پارسه تهران، بار دیگر به پیروزی رسیده و سه امتیاز مسابقه را ازآن خود کنند.
از سوی دیگر، پارسه در پایان هفته چهاردهم لیگ آزادگان، با کسب 12 امتیاز، در جایگاه نوزدهم جدول بیست تیمی لیگ آزادگان قرار گرفته و این موضوع، بر استرس آنها میافزاید.
پارسه نیز که نمیخواهد به عنوان یکی از تیمهای قعرنشین جدول، راهی لیگ دسته دو شود، به امتیاز دیدار مقابل گیتیپسند، احتیاج بسیاری دارد اما باید دید آیا میتواند به هدف خود درباره کسب امتیاز این مسابقه دست پیدا کند یا خیر.
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