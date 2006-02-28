پيش فروش بليط كشتي نوروزي سال 85 در مسير بندر لنگه به كيش

به گزارش خبرگزاري"مهر"، به نقل از شبكه اطلاع رساني مانا، كشتيراني والفجر هدف از برگزاري اين طرح را سهولت سفرهاي دريايي نوروزي ، تامين آسان بليط كشتي براي مسافران و جلوگيري از ازدحام درترمينال مسافري بندر لنگه و كيش در ايام نوروز اعلام كرد.

بر پايه اين گزارش علاقه منداني كه قصد سفر دريايي و نيز حمل خودرو از بندر لنگه به كيش و بالعكس را دارند مي‌توانند همه روزه از ساعت 8 صبح لغايت 6 بعدازظهر و حتي ايام تعطيل به دفتر مركزي اين شركت در تهران به آدرس، تهران - خيابان كريمخان زند - خيابان حافظ شمالي - انتهاي كوچه وحدت - كشتيراني والفجر ، مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 88891015-88911498 و 88911447 تماس حاصل كنند.

برپايه اين گزارش كليه مسافراني كه با شناورهاي كشتيراني والفجر مسافرت مي‌نمايند تحت پوشش بيمه مي‌باشند و كليه مصحولات و كالاهاي درحال حمل و همچنين كشتي هاي اين شركت تحت پوشش شركت هاي بيمه داخلي و خارجي است.

