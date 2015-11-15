دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از نظر تعداد اعضای هیئت علمی ضعف دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرید نجفی در مراسم معارفه خود در سمت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که ظهر امروز یکشنبه انجام شد، اظهار داشت: باید به سمت مقالات منجر به فناوری و بعد فروش و راه اندازی کارخانه رفت که البته کار سختی است و لذا باید به سمت دانشگاه نسل سوم برویم.

نجفی با اشاره روند افزایشی تولید علم و دانش در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در سال ۸۸ این دانشگاه در تولید علم رتبه دهم کشور را داشت اما اکنون در رده پنجم قرار گرفته و ۵ پله صعود داشتیم.

وی تعداد بالای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌هایی چون همدان را دلیل بر پیشرفت این دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: علوم پزشکی کرمانشاه چیزی از این قیبل دانشگاه‌ها کم ندارد و اما نقص ما در تعداد جذب هیئت علمی است.

نجفی تعداد مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را ۱۱ مرکز عنوان کرد و گفت: در حوزه فناوری در ادوار مختلف یک برند بودیم با وجود اینکه دانشگاه علوم پزشکی اهواز در حوزه فناوری به عنوان دانشگاه تیپ ۱ کشور مطرح است اما زیر مجموعه کرمانشاه قرار گرفته است.

وی تاسیس مرکز رشد در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، تاسیس شش شرکت دانش بنیان با دو میلیارد کمک، راه اندازی سایت شیمی سنتر و اتاق تمیز دانشگاه را از اقدامات انجام شده برشمرد و گفت: اتاق تمیز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هم اکنون آماده مزایده و سرمایه گذاری است.

نجفی در پایان تاکید کرد: اگر شهرداری موافقت نماید تمام مراکز و دانشکده‌های علوم پزشکی کرمانشاه به فیبر نوری متصل می شوند و ۴ برابر افزایش حجم را شاهد خواهیم بود.