ITI به نفع توده هاي زحمت كش اهالي تئاتر تلاش كند / ITI در روند تئاتر كشور تاثير به سزايي ندارد

بهزاد فراهاني، كارگردان و بازيگر سينما و تئاتر، در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر"، ضمن بيان اين مطلب گفت : " نبايد از I T I انتظار زيادي داشت و اين مساله را نبايد از ذهن دور نگه داشت كه ما در ايران، هنوز به تعريف درستي از تعامل با جهان نرسيده ام و اين نهاد هم همانند نهادهاي بين المللي مشترك در جهان ، معلوم نيست به اهدافي كه در اساسنامه تعيين شده برسد."



بهزاد فراهاني

وي افزود : " اگر اين نهاد را مانند يونسكو در ايران تعريف كنيم، شايد بتوان اتفاق هاي مثبتي را از آن انتظار داشت. مثلا يونسكو در ازاي يك آثار باستاني، هزينه اي را براي بازسازي آن متقبل مي شود. ولي بايد ديد كه ITI در ايران مي تواند در ازاي بي پشتوانگي تئاتر ما كاري را انجام دهد. ضمن اينكه ما با اين همه سال تجربه فهميده ايم كه اتفاقات به اين صورت در تئاتر ما رشد تدريجي و آرامي را دارد. "

وي در پاسخ به اين كه روند دموكراتيك در برگزاري ITI ايران، چه تاثيري در رشد كمي و كيفي تئاتر دارد؟ گفت : " اين نگاه شماست كه فكر مي كنيد روند دموكراتيك كوتاه مدت مي تواند پاسخگو باشد. ولي ما كه موي مان سپيد شده مي دانيم كه روند دموكراتيك، نه تنها در عرصه تئاتر، كه در همه عرصه ها بايد در بلند مدت اتفاق بيفتد."

وي در ادامه اشاره كرد : " ITI از اين جهت كه ما را به جهان وابسته مي كند، خيلي خوب است. ولي بايد ديد اين سطح گسترش روابط با توجه به اينكه ما در اين بيست سال اخير، فراز و نشيب هاي زيادي را طي كرده ايم، چه نتيجه اي را به بار مي آورد. اعضاي هئيت مديره ITI بايد بكوشند تا اين قضيه را در بعد جهاني مطرح كرده و گسترش دهند كه به نفع توده هاي زحمت كش اهالي تئاتر باشد."

گفتني است ؛ جلسه انتخابات هيأت مديره ITI ساعت 6 بعدازظهر روز 13اسفند سال جاري، در مجموعه تئاتر شهر برگزار مي شود و در همين نشست، اعضاي آن انتخاب مي گردند. يادآور مي شود ورود براي كليه علاقمندان تئاتر آزاد است.