استکبار جهانی در پی استحاله فرهنگ ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید داود شاهچراغی بعدازظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه ریاست اداره تبلیغات تنکابن وعباسآباد از روحانیون و علما بهعنوان پرچمدار هدایت در جامعه نام برد و افزود: هدف انقلابهای صنعتی در دنیا استحاله فرهنگها است.
وی با اشاره به اینکه انقلابهای صنعتی، به دنبال تغییرات زبان و فرهنگ و حتی تغییر لباس یک جامعه هستند بیان داشت: استحاله فرهنگی یکی از ابزار استکباراست و به تأکید مقام معظم رهبری، مهمترین کار فرهنگی استفاده از سبک زندگی اسلامی در جامعه است.
حجتالاسلام شاهچراغی با اشاره به تمدن اروپایی و غربی گفت: القا رفتار و نوع نگاه این تمدنها از طریق فیلمهای غربی به جهانیان نشان داده میشود تا از این طریق تغییر رفتار در جامعه داشته باشند.
امامجمعه تنکابن بابیان اینکه در اقتصاد اسلامی، پرداخت خمس ٬زکات و پرداخت قرضالحسنه تأکید شده است اظهار داشت: مهمترین سرمایه جامعه سرمایههای معنوی نظیر محرم و عاشورا است.
امامجمعه تنکابن با اشاره به فرهنگ ایثار، شهادت، فرهنگ انتظار و ولایتفقیه از آن بهعنوان مهمترین سرمایههای معنوی جامعه یادکرد و گفت: اگر بتوانیم بخشی از افکار مقام معظم رهبری را در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و رسانه را موردتوجه قرار دهیم بخشی از مشکلات جامعه رفع میشود.
حجتالاسلام زینالعابدین روحانی نیا معاون مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران نیز گفت دغدغه دین٬ا خلاق، رشد و کمال جامعه است و باید فرهنگ و هویت جامعه اسلامی حفظ شود.
وی با اشاره به دغدغههای مقام عظمای ولایت درباره توجه به فرهنگ گفت: دشمن به دنبال استحاله فرهنگی است و باید با استفاده از فرهنگ ایثار و شهادت از کشورمان حراست و مرزبانی شایسته کنیم.
در این مراسم از تلاشهای حجتالاسلام محمدی الموتی رئیس سابق اداره تبلیغات اسلامی و حجتالاسلام صادقی بهعنوان رئیس جدید تبلیغات اسلامی در تنکابن و عباسآباد معرفی شد.
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