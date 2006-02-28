جنبه هاي فرهنگي در قانون استقلال دانشگاه ها ناديده گرفته شده است / سطح دانشگاه ها با نگرش تقليل گرايانه تنزل مي يابد

"شهريار مشيري" در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: وجود كانال هاي مجازي به معناي تكثر فرهتگي نيست چرا كه همه آن كانال ها مي خواهند هدايت گري را در دست خود بگيرند. وجود تشكبلات موازي و عدم توجه به جنبه هاي فرهنگي در قانون استقلال دانشگاه ها باعث ايجاد تداخل در انجام وظايف فرهنگي مي شود.

وي با اين بيان كه هميشه حقيقت فداي مصلحت شده است، ادامه داد: كشور در اثر سليقه اي عمل شدن دچار آسيب شده است و آن چه كه در دانشگاه ها در حال اتفاق است حاكي از روند قانوني نيست بلكه سليقه اي است.

مشيري افزود: ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه (استقلال دانشگاه ها) به طور خلاصه به مسائل دانشگاه نگاه كرده است و بازنگري اين قانون ضروري به نظر مي رسد. نگرش هاي تقليل گرايانه باعث مي شود، سطح دانشگاه از نظر حقوقي و علمي كاهش يابد.

وي خاطر نشان كرد: يك عضو هيات علمي كه تلاش گر است وقتي مي بيند، فرد محوري در اداره دانشگاه حاكم است و در تعيين ريئس دانشگاهي كه در آن فعاليت مي كند نقشي ندارد دچار بي انگيزگي مي شود. اين امر مي تواند در كاهش سطح علمي دانشگاه تاثيرگذار باشد.