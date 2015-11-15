ورود سامانه بارشی به کشور/دمای تهران افزایش می یابد

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس الگوهای پیش یابی هواشناسی امروز یکشنبه و اوایل وقت روز دوشنبه در غالب مناطق کشور جو نسبتأ پایدار است که سبب افزایش آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا درشهرهای صنعتی و پرجمعیت تهران، کرج، اصفهان و اراک خواهد شد.

وی گفت: در همین مدت دمای هوا در سواحل دریای خزر افزایش پیدا می کند که در برخی مناطق سواحل غربی خزر و استان اردبیل با وزش باد جنوبی شدید همراه است.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی تاکید کرد: از بعد از ظهر روز دوشنبه با ورود یک سامانه بارشی به کشور درشمال غرب و برخی مناطق غرب کشورابرناکی وبارش شروع می شود که روز سه شنبه گستره بارش ها به برخی مناطق جنوب غرب، دامنه های جنوبی البرز را نیز فرا می گیرد.

به گفته وظیفه، شدت بارش ها روز سه شنبه دراستانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، جنوب اردبیل و غرب کرمانشاه پیش بینی می شودو بارش ها در مناطق کوهستانی شمال غرب و ارتفاعات البرز به صورت برف خواهد بود.

وی اظهار داشت: آسمان تهران فردا دوشنبه غبار صبحگاهی در بعد از ظهر با افزایش ابر همراه خواهد بود و دمای هوا با دو درجه افزایش نسبت به امروز یکشنبه به ۱۵ و ۸ درجه سانتیگراد می رسد.