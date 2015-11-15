مسابقات دوومیدانی دانشگاه آزاد پایان یافت/ خراسان رضوی اول شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد بوشهر بعد از ظهر یکشنبه در آئین توزیع مدال مسابقات دو و میدانی دانشگاه آزاد در بوشهر اظهار داشت: دانشگاه آزاد توجه ویژه‌ای به مقوله ورزش دارد و شاهد برگزاری مسابقات متنوعی در دانشگاه هستیم.

داوود یحیایی با اشاره به شرایط مناسب امکانات و تجهیزات ورزشی در دانشگاه آزاد بوشهر، افزود: استادیوم ورزشی، زمین چمن، سالن‌های بدنسازی، فضای باز و طبیعی از جمله این امکانات است.

وی با اشاره به شرایط مناسب استان بوشهر برای میزبانی از مسابقات مختلف ورزشی اضافه کرد: فعالیت‌های ورزشی به دانشجویان کمک می‌کند که بتوانند در عرصه‌های مختلف به ویژه در زمینه علمی عملکرد بهتری داشته باشند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد بوشهر با اشاره به میزبانی این واحد دانشگاهی از مسابقات دو و میدانی و بدمینتون دانشجویان، ادامه داد: حضور در این مسابقات بسیار مهم است و قهرمانی و یا شکست مطرح نیست.

وی ورزش را به عنوان یکی از مهمترین راهکارها برای پیشگیری از بیماری‌ها و بهبود سلامت در دانشگاه دانست و افزود: از برنامه‌های ورزشی در دانشگاه به صورت ویژه‌ای حمایت می‌کنیم.

مدیر ورزشی واحد بوشهر نیز به کیفیت بالای برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان در این دانشگاه اشاره کرد و گفت: در این دوره از مسابقات ۴۰۰ ورزشکار به همراه ۱۰۰ سرپرست، مربی و همراه حضور داشتند.

روح‌الله ارشادی با اشاره به اینکه این مسابقات در دو رشته دو و میدانی و بدمینتون به مدت شش روز برگزار می‌شود، امروز مسابقات دو و میدانی با معرفی نفرات برتر و اهدای جوایز به کار خود پایان داد.

وی با اشاره به حضور ۲۲ تیم در رشته دومیدانی و ۲۰ تیم در رشته بدمینتون در این مسابقات، اضافه کرد: مسابقات رشته دو و میدانی در موادی همچون دوی امدادی، ۱۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، دوهای با مانع، پرتاب وزنه، دیسک و نیزه، پرش سه گام و ارتفاع برگزار شد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد نیز به معرفی نفرات برتر روز پایانی این مسابقات پرداخت و اظهار داشت: در مسابقات ۴ در ۱۰۰ متر این مسابقات تیم خوزستان به قهرمانی رسید و تیم‌های کردستان و کرمانشاه دوم و سوم شدند.

سید مرتضی محمودی اضافه کرد: در مسابقات دوی ۴ در ۴۰۰ متر نیز تیم هرمزگان قهرمان شد و آذربایجان شرقی به مقام دوم رسید و خراسان رضوی سوم شد.

وی گفت: در دوی ۲۰۰ متر علی سالاری از هرمزگان، حمیدرضا نجفی از هرمزگان و صنعان یاسینی از کردستان مقام‌های اول تا سوم راکسب کردند. در پرتاب دیسک سینا کلانتری از گیلان، علی شمشیری از بوشهر و امین پور ابراهیم از خراسان رضوی اول تا سوم شدند.

محمودی گفت: در پایان مسابقات دو و میدانی خراسان رضوی با کسب ۸۶ امتیاز اول و تیم آذربایجان شرقی با ۸۴ امتیاز دوم و تیم هرمزگان با کسب ۶۳ امتیاز سوم شد. تیم دوومیدانی بوشهر نیز به مقام ششم این رقابت‌ها دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ماده پرتاب نیزه، مهدی علیزاده از خراسان رضوی مقام اول را کسب کرد و محسن جمشیدی از فارس و مصطفی نیک‌خواه نیز از فارس دوم و سوم شدند.

در پرتاب وزنه، شاهین مهردلان از خراسان شمالی، سینا کلانتری از گیلان و محمد حردانی از خوزستان به مقام‌های اول تا سوم دست یافتند.

در ماده پرش ارتفاع نیز مبین دانش‌خواه از همدان، همایون طاهری محب از همدان و ارسلان صفدران از بوشهر به ترتیب حائز مقام‌های برتر شدند.

در ماده پرش طول این مسابقات محسن زینلی از هرمزگان به مقام نخست رسید و دیگر ورزشکار بوشهری نیز مقام دوم و عباس یاغی از یزد رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

در رشته پرش سه گام نیز جابر باقری از خراسان رضوی حائز رتبه اول شد و جواد عبیدی از بوشهر موفق به کسب مقام دوم شد و دیگر ورزشکار بوشهری مقام سوم را کسب کرد.

در ماده دو ۸۰۰ متر، رقابت بسیار نزدیک بود که در پایان ورزشکارانی از خراسان رضوی، زنجان و آذربایجان شرقی به ترتیب اول تا سوم شدند. مصطفی ابراهیمی، حسین گنج خانلو و امید نجف پور مقام‌های برتر را کسب کردند.

در دوی ۱۵۰۰ متر، مصطفی ابراهیمی از خراسان رضوی، رحیم دیبایی از آذربایجان شرقی و حسین گنج خانلو دیگر مقام آور زنجانی اول تا سوم شدند.

در ماده ۵ هزار متر نیز رحیم دیبایی از آذربایجان شرقی، جواد علیزاده از آذربایجان شرقی و علی اصغر صابری از خراسان شمالی مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در ماده دو ۱۰۰ متر، سهیل دهقانی دانشجوی ورزشکار هرمزگانی با ثبت رکورد ۱۰ ثانیه و ۷۸ صدم ثانیه به مقام نخست دست یافت و حمیدرضا نجفی از هرمزگان با زمان ۱۰ ثانیه و ۸۴ صدم ثانیه دوم و احمد تثی آبادی از خراسان رضوی با زمان ۱۱ ثانیه و هفت صدم ثانیه به مقام سوم دست یافتند.

در دوی ۴۰۰ متر، علی سالاری از هرمزگان اول شد و میلاد رمضانی ورزشکار آذربایجان شرقی به عنوان دوم دست یافت و مصطفی حسین پور از خراسان رضوی به مقام سوم رسید.

در ماده ۱۱۰ متر با مانع، میلاد سیار از کردستان، احمدرضا خنفری از خوزستان و محمد گودرزی دونده لرستانی اول تا سوم شدند.

در ماده ۴۰۰ متر با مانع، احمدرضا خنفری از خوزستان، میلاد رمضانی از آذربایجان شرقی و صنعان یاسینی از کردستان عناوین برتر را کسب کردند.