غلبه بر تروریسم اساسی ترین مقدمه راهکار سیاسی بحران سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه با «مارتین تلابا» معاون وزیر خارجه جمهوری چک دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار درباره آخرین تحولات سوریه رایزنی کردند.

وزیر خارجه سوریه در جریان این دیدار با تأکید بر لزوم ریشه کن شدن تروریسم، تصریح کرد: حمایت جامعه جهانی از صلح و ثبات، اساسی ترین مقدمه برای هرگونه راه حل سیاسی برای بحران کنونی سوریه است.

وی همچنین با اشاره به تداوم حمایت های مالی و تسلیحاتی دولت های خارجی از تکفیریها در سوریه، اظهار داشت: الزام حامیان تکفیریها به قطع حمایت های مالی و تسلیحاتی از آنها یک ضرورت است.

از سوی دیگر، تلابا نیز ضمن اعلام همبستگی با دولت و ملت سوریه به دلیل هجمه های تروریستی علیه آنها طی سال های گذشته، تصریح کرد: مشارکت در مبارزه با تروریسم از اهمیت بسزایی برخوردار است.