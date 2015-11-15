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۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۱۲

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی:

سهم مردم سیستان و بلوچستان از آثار فرهنگی بسیار پایین است

سهم مردم سیستان و بلوچستان از آثار فرهنگی بسیار پایین است

زاهدان-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: سهم مردم استان از آثار فرهنگی و هنری نسبت به سایر استان های کشور بسیار ناچیز است که باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مسگرانی ظهر امروز به مناسب هفته کتاب و کتابخوانی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مردم این استان نقش کمی در زمینه های موسیقی، کتاب، مجلات، مطبوعات، هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی دارند که این خلا بدی است.

وی افزود: تمامی تلاش ها برای جبران این خلا است و امید است با برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده ای نزدیک شاهد افزایش سهم مردم استان در آثار فرهنگی کشور باشیم.

مسگرانی بیان کرد: موسیقی آیینی، بومی و نواحی سیستان وبلوچستان از ظرفیت بالایی برخوردار است که نتوانستیم از آن به خوبی بهره‌مند شویم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در کنار تقویت گروه های موسیقی در این استان باید موسساتی برای احیا و گسترش فرهنگ ایجاد شود.

وی افزود: موسیقی و ملودی های این منطقه از ایران اسلامی از ظرفیت بالایی برخوردار است و باید فضا را برای معرفی موسیقی سیستان و بلوچستان در کشور ایجاد کنیم.

دو میلیارد ریال برای خرید کتاب در سیستان و بلوچستان هزینه می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از سخنانش به هفته کتاب اشاره کرد و گفت: سالانه دو میلیارد ریال برای نیاز فوری کتاب دانش آموزان، دانشجویان، روحانیان و اقشار مختلف مردم از سوی این نهاد فرهنگی در استان هزینه می شود.

وی گفت: امسال حدود ۸۰۰ میلیون ریال به منظور حمایت از ناشران و مولفان در سیستان و بلوچستان از آنان کتاب چاپ اول خریداری شده است.

مسگرانی افزود: همچنین اقداماتی برای تجهیز کتابخانه های استان به دیجیتال در حال انجام است که هنوز کافی نیست.

وی با اشاره به سرانه مطاله در کشور گفت: در هفته کتاب به صورت سمبلیک و ترویجی بر روی مقوله کتابخوانی کار شده است تا در طول سال تاثیرات خود را نشان دهد.

وی اضافه کرد: آمارهای ارائه شده در خصوص سرانه مطالعه مردم ایران دارای اختلاف هایی با یکدیگر هستند اما مسئله مشخص این است که وضعیت مطالعه کتاب مطلوب جمهوری اسلامی نیست و باید به این مسئله توجه بشود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: یکی از آسیب های جدی در حوزه کتابخوانی در حال حاضر مشکلات حوزه اقتصاد نشر است و باید برای حل این مسئله تدابیری اندیشید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: توسعه کانونهای فرهنگی و هنری از دیگر فعالیت های این نهاد است که در کنار آن به کتابخانه های این مراکز توجه خواص می شود.

کد مطلب 2967813

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