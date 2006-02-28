اغلب زنان با حقوق خود آشنا نيستند/ نحوه حمايت از زنان خانه دار بايد مورد بررسي قرار گيرد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مهندس هاشمي ثمره امروز در مراسم توديع دكتر نسرين سلطان خواه و معارفه دكتر زهره طبيب زاده به عنوان روساي سابق و جديد مركز امور زنان و خانواده افزود: هم اكنون دنيا در حال حركت است و سكون ندارد و اين تحولات و تغييرات نيز از آيات الهي است.

وي با بيان اينكه زن و مرد ، دو تجلي از حقيقت انساني هستند كه در مسير زندگي با امتيازها ، فرصت ها و تحديدهايي مواجه مي شوند ، گفت: بايد فرصت هاي رشد ، خلاقيت و نبوغ موجود شناسايي شده و بستر لازم براي آن ايجاد شود تا اين انرژي هاي مفيد موجود تجلي يافته و رشد كند.

هاشمي ثمره با تاكيد بر اينكه نمي توان نسخه هايي كه ديگر كشورها براي كشور خود پيچيده اند براي ايران هم در نظر گرفت ، به تاريخ ، فرهنگ و عقايد مردم ايران اشاره كرد و گفت: زن آئينه محبت الهي است كه اين حقيقت در زندگي فردي و اجتماعي افراد از جايگاه ويژه اي برخودار است. بنابراين اگر بخواهيم از شاخصه ويژه از زن نام برد بايد از الفت و محبت زن ياد كرد.

وي خانواده را سلول و ركن اصلي جامع دانست و بر آن به عنوان كانون پرورش استعدادها تاكيد كرد گفت: خانه داري بهترين، مقدس ترين شغل بوده كه تا كنون مورد كم توجهي قرار گرفته است. بنابراين يكي از فعاليتهاي مهم در مركز امور زنان و خانواده اين است كه چگونگي حمايت از اين زنان و ايجاد آن به عنوان يك شغل را مورد بررسي قرار داد.

هاشمي ثمره ، ايجاد صندوق بيمه اجتماعي روستائيان را فعاليت مناسبي عنوان كرد و گفت: روستائيان مي توانند با عضويت در اين صندوق پس از بازنشستگي يا از كار افتادگي از حقوق مناسبي برخوردار شوند كه اين دولت نيز هرسال بودجه مناسبي را به اين صندوق اختصاص مي دهد و حتي حق بيمه روستائياني كه توان پرداخت آن را ندارند نيز تاحدي توسط دولت صورت مي گيرد .

وي گفت: بايد مردم نظير دانش آموزان، استادان دانشگاه و زنان خانه دار به ويژه خانواده هاي محروم از فعاليت هاي مركز امور زنان و خانواده آگاه شوند كه اين امر نياز به تبليغات و راهنمايي دارد تا بسياري از زناني كه با حقوق خود آشنا نيستند ، اطلاعات لازم را كسب كنند.