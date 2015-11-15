به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیشقدم عصر یکشنبه در همایش تقدیر از دستگاه های اجرایی برتر گلستان در سال ۱۳۹۳ اظهار کرد: به منظور شناسایی و تقدیر از تلاشگران عرصه خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران و نهادینه کردن ارتقاء و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی با رویکرد کار تیمی ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: توسعه و ترویج فرهنگ خدمت به مردم در نظام اداری، توسعه و ترویج فرهنگ کار تیمی به جای فرهنگ کار فردی، ارتقای کارآمدی، بهره وری از اهداف برگزاری این جشنواره بوده است.

پیشقدم تصریح کرد: این جشنواره بهترین فرصت برای اطلاع رسانی عملکرد نظام اداری به مردم و دریافت عکس العمل آن ها است و هرچقدرکار ارزیابی عملکرد دقیق تر و کارشناسانه تر باشد به نظرات مردم نزدیک تر خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان افزود: ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان همه ساله براساس شاخص های عمومی و اختصاصی انجام می شود.

وی ادامه داد: براساس برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال ۹۳ تعداد ۵۰ دستگاه اجرایی استان ملزم به شرکت در فرآیند ارزیابی عملکرد بوده اند که در مجموع ۴۵ دستگاه اجرایی در این فرآیند شرکت کرده اند.

پیشقدم گفت: فرآیند ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۳ در مجموع با دو هزار و ۶۱۵ نفرساعت کارکارشناسی در قالب ۱۳ تیم کارشناسی در یک دوره زمانی ۱۲۰ روزه انجام شده است.

وی تصریح کرد: استفاده نکردن از رویکردهای علمی و تجارب حرفه ای و فن آوری های نوین اداری، نبود نگرش راهبردی و بلندمدت نزد بیشتر مدیران دستگاه های اجرایی از جمله کاستی های استان در اجرای هشت برنامه ایجاد تحول در نظام اداری است.

پیشقدم از حاکمیت تفکر بخشی نگری بر عمل و تصمیم گیری ها، نبود نظام شایسته سالاری، غلبه سبک مدیریت فردمحورانه و غیر مشورتی بر اعمال و تصمیم های گرفته شده، نبود انطباق فرهنگ سازمانی و ناکارآمد بودن سازوکارهای موجود برای جلوگیری از بروز فساد اداری به عنوان دیگر کاستی ها در این مورد نام برد.