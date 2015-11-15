به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین طه هاشمی ظهر یکشنبه در همایش ققنوس اندیشه «یادبود شانزدهمین سالگرد عروج علامه محمدتقی جعفری» که در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) برگزار شد با اشاره به اینکه علامه جعفری یکی از انسان‌هایی است که می‌توان از آن به عنوان خلیفه خدا بر روی زمین نام برد، اظهار داشت: این علامه بزرگوار در واقع آدرسی از سوی خدا بوده است که راهنمای ما باشد و به ما نشان دهد که هر انسانی می‌تواند از چه ظرفیت‌هایی برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه برگزاری آئین بزرگداشت برای بزرگان تنها نباید به برگزاری یک همایش ختم شود، افزود: از این رو باید برنامه‌ریزی‌های جامع‌تری در خصوص معرفی چنین شخصیت‌هایی به عموم مردم جامعه و به ویژه جوانان داشته باشیم.

معاون فرهنگی دانشگاه‌های آزاد کشور با اشاره به اینکه زندگی‌نامه شخصیت‌هایی همچون علامه جعفری باید در دانشگاه‌ها بررسی شود، اضافه کرد: همچنین باید پژوهش‌های لازم در خصوص آثار این بزرگان و باز تولید آنها در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل کرسی علامه‌شناسی و تلاش برای آدرس‌دهی به کتاب‌های علامه در منابع و کتاب‌های درسی باید مورد توجه باشد، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که رهبر کبیر انقلاب (ره) با ظرافت خاصی دین را مطابق با مقتضیات زمانی وارد جامعه کرد و از این رو مسئولان نیز باید این امر را در دستور کار خود قرار دهند.