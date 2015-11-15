بررسی انفجارهای لبنان، پاریس و تحولات منطقه در کمیسیون امنیت ملی

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین تحولات منطقه و حوادث اخیر لبنان و فرانسه در جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: در این جلسه اعضای کمیسیون ضمن محکومیت این جنایات، وقوع چنین حوادثی را نتیجه قهری رفتار غرب ارزیابی کردند.

وی با اشاره به گفتگوی تلفنی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با همتای فرانسوی خود گفت: آقای بروجردی در این تماس ضمن محکومیت حوادث فرانسه، اعلام کرد که آنچه در فرانسه اتفاق افتاد، محصول حمایت این کشور و دیگر کشورهای غربی از داعش و فقدان تحلیل عمیق از پدیده تروریسم در غرب است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، همچنین از حضور آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و منوچهر متکی معاون بین الملل این مجمع در جلسه امروز کمیسیون امنیت خبر داد و گفت: میهمانان کمیسیون ضمن ارائه تحلیلی درباره شرایط فعلی جهان اسلام، وحدت را ضرورت راهبردی جهان اسلام در شرایط حاضر اعلام کردند و گزارشی نیز از فعالیت های مجمع تقریب ارائه دادند.

سبحانی نیا همچنین درباره سرانجام بررسی طرح مکانیزم نظارتی مجلس بر اجرای برجام اظهار داشت: با توجه به اینکه دستور کارهای دیگری در نظر گرفته شده بود، نوبت به این طرح نرسید؛ البته ممکن است در جلسه فردا یا پس فردای کمیسیون امنیت ملی در این باره بحث شود.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه امروز همچنین لایحه موافقتنامه تعیین حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت های ایران و عمان مورد بحث قرار گرفت و برای بررسی بیشتر و با توجه به اهمیت موضوع، رای‌گیری درباره آن به جلسه بعد موکول شد.