به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شاه حسینی بعداز ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران درمحل اداره کتابخانه های عمومی استان سمنان، با اشاره به اینکه کتابخانه مرکزی استان یکی از مجهزترین و بزرگترین کتابخانه‌های عمومی کشور است، اظهار داشت: قدیمترین کتابخانه عمومی این استان درگرمسار مشغول فعالیت است.

وی با بیان اینکه ۴۸ کتابخانه نهادی، ۱۷ کتابخانه مشارکتی و دو کتابخانه مستقل دراستان سمنان فعالیت دارند، افزود: در سالجاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ جلد کتاب از سوی نهادها، سازمان ها، نویسندگان، ناشران وخیران به کتابخانه های استان سمنان اهداء شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان با اشاره به اینکه در طی یکسال گذشته ۷۸۳ هزارو۴۲۵ جلد کتاب از کتابخانه های استان به امانت گرفته شده است، اظهارداشت: به طور متوسط هر عضو ۱۹ کتاب به امانت گرفته است.

به گفته شاه حسینی طی ۱۲ آئین رونمایی در طی یکسال اخیر از ۳۹ عنوان کتاب رونمایی و از نویسندگان این کتابها تجلیل شده است.

وی یکی از مهمترین بخش کتابخانه مرکزی را مرتبط با کودکان عنوان کرد و افزود: ۲۰ درصد اعضای کتابخانه های استان سمنان را کودکان تشکیل می دهند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان با ابراز تاسف از اینکه اعتبارات دولتی اداره کتابخانه های عمومی کافی نیست و برای رشد و توسعه کتابخوانی نیاز به اعتبارات بیشتری داریم، تأکید کرد: بودجه جاری کتابخانه های عمومی که از محل نیم درصد درآمد شهرداری ها تأمین می شود با مشکلات جدی روبرو است و نوسان زیادی دارد و تابعی از درآمد شهرداریها است، که این خصوصیت امکان برنامه ریزی را از ما سلب می کند و متاسفانه به موقع نیز پرداخت نمی شود.

شاه حسینی در خاتمه با بیان اینکه نیم درصد درآمد شهرداری ها باید تمام و کمال به کتابخانه ها پرداخت شود، افزود:علاوه بر رفع مشکلات جاری کتابخانه ها با این اعتبار می توان برنامه های متنوع فرهنگی نیز برای جذب اقشار مختلف مردم ارائه کرد.