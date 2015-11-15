برنامه جامع اقدام مشترکی را برای مبارزه با تروریسم ارائه می دهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دبیر کل سازمان ملل متحد امروز در اظهاراتی خواستار اقدامات هماهنگ جامعه بین المللی برای مبارزه با تروریسم شد.

«بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد که در دوران حمایت های پیدا و پنهان محور غربی-عربی از گروه های تروریستی در سوریه موضع منفعلانه ای را در پیش گرفته بود، امروز در کنفرانس خبری که در حاشیه نشست سران کشورهای عضو گروه بیست (جی ۲۰) در شهر آنتالیای ترکیه برگزار شد، گفت: در آینده نزدیکی برنامه جامع اقدام مشترکی را برای مبارزه با تروریسم و افراطی گری به کشورهای عضو سازمان ملل ارائه خواهم داد.

واکنش کنونی دبیر کل سازمان ملل در پاسخ به حوادث تروریستی جمعه شب پاریس بود.

گفتنی است، جمعه گذشته، شش حمله هماهنگ تروریستی در پاریس، تلخ‌ترین و مرگبارترین فاجعه تروریستی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم را رقم زدند. در این مجموعه حملات تروریستی، تا کنون بیش از ۱۳۰ نفر کشته و قریب به ۲۶۰ نفر زخمی شده اند.

کشورهای مختلفی از جمله جمهوری اسلامی ایران صراحتاً حملات تروریستی مذکور را محکوم کرده و بر لزوم مقابله جامعه بین الملل با پدیده شوم تروریستی تأکید کرده اند.

لازم به ذکر است،گروه تروریستی داعش امروز شنبه با انتشار بیانیه ای اینترنتی مسؤولیت تیراندازی ها و حملات انتحاری که شب گذشته در پاریس روی داد بر عهده گرفت.

این حملات با محکومیت گسترده جهانی مواجه شد، آلمان،آمریکا، انگلیس، روسیه، کویت، قطر، امارات، مصر، عربستان و دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان این حملات را محکوم کردند.