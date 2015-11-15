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۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۲۵

سرپرست سپاهان در گفت وگو با مهر:

دستیاران سرمربی جدید سپاهان فردا در تمرین تیم حاضر می‌شوند

دستیاران سرمربی جدید سپاهان فردا در تمرین تیم حاضر می‌شوند

اصفهان – سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: دستیاران سرمربی جدید تیم فوتبال سپاهان اصفهان صبح فردا برای حضور در تمرینات تیم، وارد می‌شوند.

رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بحث حضور مربیان تیم سپاهان در تمرینات تیم اصفهانی و شرایط آنها اظهار داشت: ایگور استیماچ، سرمربی جدید تیم سپاهان اصفهان هنگام امضای قرارداد با باشگاه، دو مربی را به عنوان دستیاران خود برای حضور در این تیم معرفی کرد.

وی افزود: بر اساس گفته‌های این سرمربی، قرار است یک دستیار و یک مربی دروازه‌بان از فردا در تمرین تیم سپاهان اصفهان حضور داشته باشند.

سرپرست تیم سپاهان اصفهان بیان داشت: بر این اساس، زوران واردوویچ، به عنوان مربی و ایوو سپاروویچ در نقش مربی دروازه‌بان به تیم سپاهان می‌پیوندند و در تمرینات حاضر می‌شوند.

وی گفت: تمرینات سپاهان در سه روز گذشته زیر نظر ایگور استیماچ برگزار شده و برنامه‌های تاکتیکی مد نظر سرمربی طلایی‌پوشان اجرا می‌شود.

خوروش اضافه کرد: قرار است دو مربی جدید سپاهان از عصر فردا در تمرینات تیم حضور پیدا کرده و همراه با استیماچ، تمرینات سپاهان را زیر نظر بگیرند.

تیم سپاهان عصر روز جمعه در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف تیم نفت تهران می‌رود.

کد مطلب 2967892

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