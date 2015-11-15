رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بحث حضور مربیان تیم سپاهان در تمرینات تیم اصفهانی و شرایط آنها اظهار داشت: ایگور استیماچ، سرمربی جدید تیم سپاهان اصفهان هنگام امضای قرارداد با باشگاه، دو مربی را به عنوان دستیاران خود برای حضور در این تیم معرفی کرد.

وی افزود: بر اساس گفته‌های این سرمربی، قرار است یک دستیار و یک مربی دروازه‌بان از فردا در تمرین تیم سپاهان اصفهان حضور داشته باشند.

سرپرست تیم سپاهان اصفهان بیان داشت: بر این اساس، زوران واردوویچ، به عنوان مربی و ایوو سپاروویچ در نقش مربی دروازه‌بان به تیم سپاهان می‌پیوندند و در تمرینات حاضر می‌شوند.

وی گفت: تمرینات سپاهان در سه روز گذشته زیر نظر ایگور استیماچ برگزار شده و برنامه‌های تاکتیکی مد نظر سرمربی طلایی‌پوشان اجرا می‌شود.

خوروش اضافه کرد: قرار است دو مربی جدید سپاهان از عصر فردا در تمرینات تیم حضور پیدا کرده و همراه با استیماچ، تمرینات سپاهان را زیر نظر بگیرند.

تیم سپاهان عصر روز جمعه در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف تیم نفت تهران می‌رود.