  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۲۰:۴۳

رئیس جمهور آلمان؛

جهان دموکراتیک در برابر نوع جدیدی از جنگ قرار گرفته است

جهان دموکراتیک در برابر نوع جدیدی از جنگ قرار گرفته است

«یواخیم گائوک» رئیس جمهور آلمان در سخنانی حملات تروریستی اخیر در پاریس را نوع جدیدی از جنگ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهور آلمان امروز گفت که جهان دموکراتیک پس از حملات تروریستی پاریس در برابر «نوع جدیدی از جنگ» قرار گرفته است .

«یواخیم گائوک» رئیس جمهور آلمان در پارلمان این کشور اظهار داشت: در دوره ای زندگی می کنیم که برای قربانیان نوع جدیدی از جنگ باید گریان باشیم.

وی ادامه داد: اینان قربانیان تروریست هایی هستند که با به کار بردن افراطی گری، خواستار مبارزه با دموکراسی و ارزش های جامعه جهانی هستند و در این راه از هیچ جنایتی فروگذاری نخواهند کرد.

گفتنی است، جمعه گذشته، شش حمله هماهنگ تروریستی در پاریس، تلخ‌ترین و مرگبارترین فاجعه تروریستی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم را رقم زدند. در این مجموعه حملات تروریستی، تا کنون بیش از ۱۳۰ نفر کشته و قریب به ۲۶۰ نفر زخمی شده است.

کد مطلب 2967903

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه