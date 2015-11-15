جهان دموکراتیک در برابر نوع جدیدی از جنگ قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهور آلمان امروز گفت که جهان دموکراتیک پس از حملات تروریستی پاریس در برابر «نوع جدیدی از جنگ» قرار گرفته است .

«یواخیم گائوک» رئیس جمهور آلمان در پارلمان این کشور اظهار داشت: در دوره ای زندگی می کنیم که برای قربانیان نوع جدیدی از جنگ باید گریان باشیم.

وی ادامه داد: اینان قربانیان تروریست هایی هستند که با به کار بردن افراطی گری، خواستار مبارزه با دموکراسی و ارزش های جامعه جهانی هستند و در این راه از هیچ جنایتی فروگذاری نخواهند کرد.

گفتنی است، جمعه گذشته، شش حمله هماهنگ تروریستی در پاریس، تلخ‌ترین و مرگبارترین فاجعه تروریستی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم را رقم زدند. در این مجموعه حملات تروریستی، تا کنون بیش از ۱۳۰ نفر کشته و قریب به ۲۶۰ نفر زخمی شده است.