۲۵ میلیارد ریال اعتبار به راه های روستایی دامغان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد عصر یکشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات آب شرب، جاده و طرح های هادی روستاهای شهرستان دامغان با حضور مدیران کل آب و فاضلاب روستایی، بنیاد مسکن و معاون اداره کل راه و ترابری استان سمنان در محل فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: در شهرستان دامغان ۱۲۰ روستای بالای ۲۰ خانواد جمعیت وجود دارد.

وی با اشاره به نقش اساسی روستاها در اقتصاد کشور، تصریح کرد: باید با برنامه ریزی لازم و مهیا کردن امکانات رفاهی در روستاها از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری شود.

رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان دامغان همچنین اعتبار اختصاص یافته به بحث آب شهرستان در سال جاری را رقمی معادل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ذکر کرد و گفت: کمبود آب شرب، اجرای طرح هادی و بیکاری مهم ترین مشکلات روستایی شهرستان است.

۴۰ درصد شبکه آبرسانی روستایی دامغان فرسوده است

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان سمنان نیز در این جلسه با ابراز اینکه ۴۰ درصد شبکه آبرسانی روستایی دامغان فرسوده است، گفت: مبلغ سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار ملی و استانی به آب شرب روستایی شهرستان اختصاص یافته است.

منصور کشاورزیان خاطر نشان کرد: این میزان اعتبارات صرف تکمیل مجتمع آبرسانی، تأمین آب شرب روستایی، نگهداری، اصلاح بازسازی و بهداشتی کردن آب شرب روستاها می شود.

وی اعتبارات آب و فاضلاب روستایی استان سمنان در سال جاری را حدود ۱۲۰ میلیارد ریال بیان کرد و گفت: این اعتبارات و از محل اعتبارات ملی و استانی است.

۹۰ درصد فاز اول طرح هادی روستاهای دامغان اجرا شد

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان نیز در این نشست از اجرای ۹۰ درصدی فاز اول طرح هادی روستاهای شهرستان دامغان خبر داد و افزود: این طرح در شش روستای شهرستان بازنگری می شود.

غلامحسین بنازاده گفت: سقف سهمیه قیر برای آسفالت داخل روستاهای دامغان امسال پنج هزار تن است که دهیاران روستاها می توانند برای عقد تفاهم نامه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دامغان مراجعه کنند.

رتبه سوم استان سمنان در آسفالت راه های روستایی

معاون اداره کل راه و ترابری استان سمنان نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه ۵۰ درصد هزینه های راه سازی مربوط به قیر است بر اساس ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی تمام قیر مورد نیاز راه های روستایی به صورت رایگان است و هیچ محدودیتی وجود ندارد.

محمد رضا عرب احمدی افزود: تا کنون یک هزار و ۲۰۰ تن قیر طی سال جاری برای راه های روستایی به صورت رایگان مصرف شده و بیش از ۱۰ هزار تن قیر هم تا پایان سال مصرف خواهد شد.

وی گفت: استان سمنان از لحاظ آسفالت راه های روستایی رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

در این جلسه که دهیاران و روسای شوراهای اسلامی روستاها و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان حضور داشتند در خصوص طرح هادی، مشکلات آب شرب، آسفالت راه های مواصلاتی، تابلوهای ورودی، چگونگی سهمیه قیر آسفالت، کمبود اعتبارات و تعریض جاده های روستایی بحث و تبادل نظر شد.