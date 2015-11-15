حملات تروریستی واکنش جهانی را طلب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الاخبار»، ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق در سخنانی اعلام کرد: دستگاه های اطلاعاتی ما گزارش هایی در اختیار دارند مبنی بر اینکه فرانسه، ایران و آمریکا هدف گروه های تکفیری برای انجام اقدمات تروریستی قرار دارند.

بر اساس این گزارش، دستگاه های اطلاعاتی ما چندی پیش گزارش های به دست آمده را به دولت های ایران، فرانسه و آمریکا ابلاغ کردند.

وزیر خارجه عراق بیش از این، جزئیاتی پیرامون این مسأله مطرح نکرد. اظهارات وی در شرایطی مطرح می شود که روز جمعه گذشته بیش از 300 نفر به دنبال حملات پاریس کشته و زخمی شدند. داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت.

ابراهیم جعفری در سخنان خود مشخص نکرد که آیا تهدیدی که از آن سخن می گوید در اعضای داعش خلاصه می شود یا خیر، با این وجود تصریح کرد: حملاتی که اخیرا در مصر، لبنان و فرانسه انجام شد، مستلزم یک پاسخ دندان شکن به تروریست های تکفیری داعش است.