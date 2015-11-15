لزوم تنوع بخشی به بازار هدف و محصولات صادراتی

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نیکو عصر امروز یکشنبه در سومین همایش تجلیل از صادر کنندگان نمونه و فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند، پیامد مثبت صادرات را ارزآوری دانست و اظهار کرد: پیامد مثبت صادرات ارزآوری است و از دیگر فواید صادرات نیز پیوند دادن اقتصاد ما به اقتصاد جهانی است.

وی با بیان اینکه ظرف چند مدت اخیر صادرات مواد نفتی بخش عمده صادرات را شامل می شده افزود: کشورها در مدت اخیر از این روند فاصله گرفته و به این نتیجه رسیده اند که کشوری که صادرات متنوعی داشته باشد کشوری ابرقدرت است و ضربه نخواهد خورد.

معاون استاندار خوزستان در امور اقتصادی و بین الملی به تعریف کشور ابرقدرت پرداخت و داشتن فناوری نظامی را تنها شرط کافی برای تبدیل شدن به یک ابر قدرت ندانست و تصریح کرد: کشوری را می توان ابرقدرت خواند که در ابعاد مختلف اقتصادی نیز قوی باشد.

نیکو از توجه مسئولان به امر صادرات و سوق یافتن نگرش ها از راهبرد به سوی راهکار تأکید کرد.

وی تنوع بخشی به بازار هدف را از جمله راهکارهای دستیابی به توسعه صادرات خواند و متذکر شد: کشورهای هدف ما در صادرات بسیار محدود هستند به طوری که در برخی اوقات تلاقی ایجاد می شود.

معاون استاندار خوزستان در امور اقتصادی و بین الملی ادامه داد: نوع بخشی به بازار هدف باید به عنوان یک اصل دنبال شود و علاوه بر اینکه به کشور عراق برای ما هدف بازگانی است باید نیم نگاهی نیز به سایر کشورها داشته باشیم.

نیکو تنوع بخشی به محصولات را دیگر اصل لازم برای رونق بخشی به امر صادرات خواند و گفت: باید صادرات خود را توسعه داده و تنها بر خام فروشی تکیه نکنیم.

وی همچنین از برندها به عنوان سرمایه ماندگار کرد و بر لزوم حمایت از این سرمایه تأکید کرد.

معاون استاندار خوزستان در امور اقتصادی و بین الملی در ادامه صادرات خدمات فنی و مهندسی را بخش دیگر صادرات و نیازمند تقویت دانست و بیان کرد: ما بر این اصل اعتقاد داریم که نیروی انسانی برگ برنده ما است و باید به اینکه چگونه می توان صادرات خدمات فنی و مهندسی را توسعه دهیم اندیشید. همچنین باید به معرفی پیمانکار تواند خود به سایر کشورها پرداخت.

نیکو برگزاری مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه و انجام تقدیر از این افراد موفق را تنها یک جنبه از این روند خواند و تأکید کرد: باید معیارهای موفقیت این افراد شناسانده شود و مدیریت دانش امری مهم است که این وظیفه به اتاق های بازرگانی محول شده است.