توافق جدید فرانسه و آمریکا برای مبارزه با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژان ایو لودریان، وزیر دفاع فرانسه و اشتون کارتر همتای آمریکایی وی روز یکشنبه درباره اتخاذ تدابیر ملموس برای گسترش همکاری نظامی علیه گروه تروریستی داعش توافق کردند.

اولاند در اولین واکنش به حملات تروریستی پاریس گفت: این اقدام یک جنگ است و کشور فرانسه علیه داعش در تمام کشورها مبارزه خواهد کرد.

بیشتر کشورهای اروپایی به خصوص کشورهای همسایه فرانسه تدابیر شدید امنیتی در مرزهای خود اتخاذ کرده اند.

در حملات تروریستی جمعه شب در شهر پاریس، بیش از ۱۴۰ نفر کشته و حدود ۴۰۰ نفر نیز زخمی شدند.