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۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۲۳:۳۱

العربیه:

یک حمله تروریستی بزرگ در استانبول خنثی شد

یک حمله تروریستی بزرگ در استانبول خنثی شد

شبکه العربیه به نقل از یک مقام آگاه ترکیه اعلام کرد یک حمله تروریستی بزرگ در استانبول که قرار بود همزمان با حملات تروریستی در فرانسه صورت گیرد، به دست عوامل امنیتی ترکیه خنثی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، یک مقام آگاه ترکیه که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد: روز جمعه و همزمان با وقوع حملات تروریستی پاریس، در شهر استانبول ترکیه یک حمله تروریستی بزرگ خنثی شد.

وی در این خصوص گفت: اشخاصی را دستگیر کردیم که طبق تحقیقات اولیه ما قصد انجام عملیات تروریستی بزرگی را در استانبول داشتند.

این در حالی است که در حملات تروریستی روز جمعه در پاریس دستکم۱۳۰ نفر کشته و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شدند که حال ۸۰ نفر آنها وخیم گزارش شده است.

ترکیه از حامیان گروههایی چون جبهه النصره در سوریه است.

کد مطلب 2967981

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