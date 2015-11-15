یک حمله تروریستی بزرگ در استانبول خنثی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، یک مقام آگاه ترکیه که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد: روز جمعه و همزمان با وقوع حملات تروریستی پاریس، در شهر استانبول ترکیه یک حمله تروریستی بزرگ خنثی شد.

وی در این خصوص گفت: اشخاصی را دستگیر کردیم که طبق تحقیقات اولیه ما قصد انجام عملیات تروریستی بزرگی را در استانبول داشتند.

این در حالی است که در حملات تروریستی روز جمعه در پاریس دستکم۱۳۰ نفر کشته و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شدند که حال ۸۰ نفر آنها وخیم گزارش شده است.

ترکیه از حامیان گروههایی چون جبهه النصره در سوریه است.