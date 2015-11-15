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۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۲۳:۴۳

در پیش نویس بیانیه پایانی جی ۲۰ عنوان شد؛

تروريسم به دين يا نژاد خاصی ارتباط ندارد/مهاجرت مشکلی جهانی است

تروريسم به دين يا نژاد خاصی ارتباط ندارد/مهاجرت مشکلی جهانی است

در بیانیه پایانی نشست گروه جی۲۰ در آنتالیا ترکیه اعلام شد که تروریسم هیچ ارتباطی به نژاد یا دین خاصی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در پیش نویس بیانیه پایانی اجلاس سران کشورهای عضو گروه بیست که در آنتالیای ترکیه برگزار می شود تاکید شده است تروریسم پدیده ای جهانی است و نمی توان آن را به هیچ دین یا ملیت یا گروه نژادی ارتباط داد.

در بیانیه سران گروه بیست آمده است آنها درک می کنند خطر ناشی از استفاده از فضای مجازی، توانایی برای استفاده از اینترنت را به عنوان ابزاری برای تقویت رشد و توسعه از بین می برد.

در خصوص بحران آوارگان نیز در این پیش نویس آمده است، مهاجرت، مشکلی جهانی است که باید به شکلی هماهنگ با آن مواجه شد.

کد مطلب 2967986

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