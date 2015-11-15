تروريسم به دين يا نژاد خاصی ارتباط ندارد/مهاجرت مشکلی جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در پیش نویس بیانیه پایانی اجلاس سران کشورهای عضو گروه بیست که در آنتالیای ترکیه برگزار می شود تاکید شده است تروریسم پدیده ای جهانی است و نمی توان آن را به هیچ دین یا ملیت یا گروه نژادی ارتباط داد.

در بیانیه سران گروه بیست آمده است آنها درک می کنند خطر ناشی از استفاده از فضای مجازی، توانایی برای استفاده از اینترنت را به عنوان ابزاری برای تقویت رشد و توسعه از بین می برد.

در خصوص بحران آوارگان نیز در این پیش نویس آمده است، مهاجرت، مشکلی جهانی است که باید به شکلی هماهنگ با آن مواجه شد.