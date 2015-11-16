بانک اطلاعاتی معتادان تهران تشکیل می شود/جمع آوری ۶ هزار معتاد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران به ریاست سید حسین هاشمی استاندار تهران، حجت الاسلام امرودی معاون شهردار تهران و مسئولان عضو این ستاد اعم از بهزیستی، نیروی انتظامی، فنی و حرفه ای و...، شب گذشته در ساختمان استانداری تهران برگزار شد.

سیدحسین هاشمی در پایان این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: یک ماه پیش به رسانه ها گفته بودم که دو ماه دیگر برای تهران خبر خوبی خواهیم داشت. در جلسه گذشته (یک ماه پیش) تشکیل قرارگاه اجتماعی را در دستورکار قرار دادیم که با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی، رئیس سازمان بهزیستی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ و مسئولان ذی ربط دیگر برای هماهنگی تشکیل شد که امشب جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران برگزار شد و مصوبات جلسه قبل (۳۱ شهریور) را مرور کردیم.

استاندار تهران گفت: جمع کردن معتادان کاری راحت اما نگهداری آنان سخت است. چرا که شرایطی دارد که باید وزارت بهداشت آن را بپذیرد. در روزهای اول دولت یازدهم در تهران تنها مرکز شفق را داشتیم که حداکثر ۲۰۰ تا ۴۰۰ نفر را پذیرش می کرد. یادم هست آن زمان که کار را آغاز کردیم آنقدر وضع بهداشتی شفق نامناسب بود که تعطیل کردیم و به تعبیری دیگر آن زمان وجود یک مکان در شهر تهران برای نگهداری معتادان براساس ماده ۱۶ صفر بود اما اکنون می توانم با خوشحالی بگویم که در دو بخش استان تهران کار بزرگی انجام داده است.

۶۰۰۰ معتاد تهرانی جمع آوری می شوند

وی اظهار داشت: برای نخستین بار مرکزی را در فشافویه برای محکومین معتاد خرد ایجاد کردیم که در فاز اول ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر را می تواند پذیرش کند و حتی تا ۱۰ هزار نفر هم ظرفیت دارد.

استاندار تهران افزود: در ادامه تاسیس مراکز نگهداری معتادان، مرکز اخوان را هم ایجاد کردیم که بیش از ۱۰۰۰ نفر پذیرش دارد و مراکز دیگری هم وجود دارد که می توان گفت که در مجموع بیش از ۶۰۰۰ نفر را تا آخر آذر ماه با کمک دستگاه های اجرایی و شهرداری تهران پذیرش می کنند.

وی درباره تعیین تکلیف معتادان شهرستانی هم گفت: باید صدا و سیما کمک کند تا به مکانی که متعلق به آنجا هستند، منتقل شوند. ۵۰ تا ۶۰ درصد معتادان تهران را شهرستانی ها تشکیل می دهند که این مسئله وضعیت رسیدگی ما را سخت تر می کند.

هاشمی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره ایجاد بانک اطلاعات معتادان اظهار داشت: این حرکت را آغاز کرده ایم. بانک اطلاعاتی از معتادان متجاهر تشکیل خواهد شد تا مشخص شود آنها چندبار دستگیر شده اند و چه افرادی هستند و در چه سطحی از اعتیاد قرار دارند. ابتدا قرار بود یک اطلاعات آماری باشد اما انگشت‌نگاری هم به آن اضافه شد تا اطلاعات دقیق تر شود. تا بر اساس آن متوجه شویم معتادی که در شهرستان دستگیر شده، سابقه دستگیری در تهران یا جاهای دیگر هم داشته است یا خیر. البته شهرداری تهران جمع آوری فایل اطلاعاتی پیرامون معتادان را آغاز کرده که به ما هم کمک خواهد کرد. با این اطلاعات می شود معتادان را دسته بندی و برای وضعیت هرکدام جداگانه تصمیم گرفت.

هاشمی در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون معتادان شهرستانی به شهر خود بازگردانده شده اند، گفت: متاسفانه خیر. این انتقال از لحاظ قضائی و حقوقی مشکل دارد که مفصل درباره آن بحث کردیم و به نتیجه مشخصی نرسیدیم مگر آنکه با رضایت خودشان به شهر خود بازگردانده شوند. فرستادن اجباری معتادان شهرستانی از لحاظ قانونی مشکل دارد. قرار شد برای این موضوع نامه ای مجددا به وزیر کشور بنویسم تا با قوه قضائیه برای این موضوع راه حل قانونی پیدا کنند که بالاخره برای انتقال ۶۰ درصد معتادان شهرستانی حکم قضائی بگیریم. حتی حاضریم به آنها کمک مالی هم بکنیم.

ایجاد مرکز نگهداری از زنان معتاد تهرانی

هاشمی همچنین از تشکیل مرکزی برای زنان معتاد پایتخت خبر داد و گفت: به‌زودی مرکزی برای نگهداری ۲ هزار زن معتاد تهرانی ایجاد می شود که شهردای تهران آن را تکمیل خواهد کرد. استاندار در این جلسه دستور داد تا مرکز آموزش فنی و حرفه ای برای آموزش و کارآموزی معتادان تلاش کند تا بعد از ترک به علت بیکاری دوباره به مواد روی نیاورند و کاربلد شوند.

هاشمی افزود: مسیر درستی را آغار کرده ایم و من برای اولین بار از هماهنگی بین دستگاه ها راضی بودم. هماهنگی ای که در دولت قبل کم بود. این کارها برای استان تهران هزینه بسیار سنگینی داشته است که امیدواریم با این تلاش، مسیر به هدف اصلی برسد و فضای ناهنجار شهر را پاک کنیم.

استقرار قاضی در اردوگاه ها پس از جلسه قرارگاه

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که برخی معتادان اوراق هویتی ندارند و برخی مواد مخدر به همراه دارند آیا لازم نیست که در این مراکز قاضی مستقر شود، گفت: این موضوع در قرارگاه آسیب های اجتماعی لحاظ شده که باید با تعامل حل شود چون در قانون چنین چیزی وارد نشده است. برای قرارگاه جلسه ای تشکیل دادیم و برای پیگیری های بعدی جلسه دوم را بزودی برگزار می کنیم. انگیزه خوبی برای دوستان وجود دارد. ما به شهرداری اختیار دادیم زیرا خود برای اداره قرارگاه اجتماعی اعلام آمادگی کرد که از نظر ما مشکلی ندارد.

هاشمی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود برخورد مناسبی از سوی مسئولین بهزیستی و نیروی انتظامی با معتادان نمی شود، گفت: الان به طریقی معتادان برای محافطت از سرما پوشش داده می شوند و مراکزی برای درمان و سم زدایی آنها وجود دارد. اما کار نیروی انتظامی بزرگ و ارزشمند است و ما نمی توانیم با یک مصاحبه اقدامات آنها را زیر سئوال ببریم.

استاندار تهران در پاسخ به این سئوال که چند هزار معتاد در تهران وجود دارد، افزود: آمار دقیقی وجود ندارد که در آینده با تهیه بانک اطلاعات می توان به طور دقیق گفت. بهزیستی یک آمار و ستاد یک آمار اعلام می کنند اما عدد ۱۵ هزار رقم بزرگی است که اعلام شده است.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا مشکلات بهزیستی و بهانه های این سازمان برای نپذیرفتن معتادان رفع شده است، گفت: بهزیستی تلاش خوبی داشته که ارزشمند است و این تنها حرف من نیست شهرداری هم اعلام کرده که بهزیستی هماهنگی خوبی داشته است.

هاشمی درباره آشپزخانه ها هم گفت: میزان قابل توجهی از این آشپزخانه ها تخریب شده که نشان دهنده مبارزه گسترده با موادمخدر است.