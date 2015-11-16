۶۳ تن فرآورده خام دامی معیوب از چرخه مصرف البرز خارج شد

سید محسن ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: ماه گذشته بازرسان بهداشتی استان از ۳ هزار و ۷۱۰ واحد عرضه فرآورده های خام دامی بازدید کردند طی بازدیدهای صورت گرفته ۱۸۰ تن فرآورده های خام دامی ضبط موقت شد و پس از تایید آزمایشگاهی و اخذ دستور مقام قضایی مقدار ۶۳ تن از فرآورده های خام دامی از چرخه مصرف انسانی خارج شده است.

وی در ادامه گفت: در ماه گذشته تعداد۲۰ هزار و ۳۳۷ راس دام سبک و سنگین تحت نظارت بازرسان دامپزشکی در کشتارگاه های دام استان ذبح بهداشتی و گوشت قرمز به وزن ۷۹۰ تن روانه بازار مصرف شد.

ابوترابی افزود: علاوه بر مسئولان فنی بهداشتی، بازرسان و ناظران دولتی در تمام کشتارگاه های دام و طیور مستقر بوده و امر نظارت را به طور مستمر انجام می دهند.

وی در پایان گفت: در کشتارگاه های طیور استان نیز تعداد ۲ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۷۵۰ قطعه طیور گوشتی تحت نظارت دامپزشکان ذبح بهداشتی شده و مقدار ۴ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۷۲۸ کیلوگرم گوشت سفید استحصال و روانه بازار مصرف شده است.