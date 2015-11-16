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۲۵ آبان ۱۳۹۴، ۸:۳۹

رییس اداره نظارت بهداشت عمومی و مواد عذایی دامپزشکی البرز:

۶۳ تن فرآورده خام دامی معیوب از چرخه مصرف البرز خارج شد

۶۳ تن فرآورده خام دامی معیوب از چرخه مصرف البرز خارج شد

کرج - رییس اداره نظارت بهداشت عمومی و مواد عذایی دامپزشکی البرز از خروج ۶۳ تن فرآورده خام دامی معیوب از چرخه مصرف استان البرز خبر داد.

سید محسن ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: ماه گذشته بازرسان بهداشتی استان از ۳ هزار و ۷۱۰ واحد عرضه فرآورده های خام دامی بازدید کردند طی بازدیدهای صورت گرفته ۱۸۰ تن فرآورده های خام دامی ضبط موقت شد و پس از تایید آزمایشگاهی و اخذ دستور مقام قضایی مقدار ۶۳ تن از فرآورده های خام دامی از چرخه مصرف انسانی خارج شده است.  

وی در ادامه گفت: در ماه گذشته تعداد۲۰ هزار و ۳۳۷ راس دام سبک و سنگین تحت نظارت بازرسان دامپزشکی در کشتارگاه های دام استان ذبح بهداشتی و گوشت قرمز به وزن ۷۹۰ تن روانه بازار مصرف شد.

ابوترابی افزود: علاوه بر مسئولان فنی بهداشتی، بازرسان و ناظران دولتی در تمام کشتارگاه های دام و طیور مستقر بوده و امر نظارت را به طور مستمر انجام می دهند.

وی در پایان گفت: در کشتارگاه های طیور استان نیز تعداد ۲ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۷۵۰ قطعه طیور گوشتی تحت نظارت دامپزشکان ذبح بهداشتی شده و مقدار ۴ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۷۲۸ کیلوگرم گوشت سفید استحصال و روانه بازار مصرف شده است.  

کد مطلب 2968037

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