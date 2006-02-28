تعادل بخشي در پرتو عزم و اراده ملي راهكار حل مشكلات تهران است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي دفتر فرماندهي كل سپاه، فرمانده كل سپاه در مراسم معارفه فرمانده جديد قرارگاه ثارالله تهران با اعلام اين مطلب افزود: اين قرار گاه ماموريت دفاع ، حفاظت و تامين امنيت استان تهران را بر عهده دارد و در شرايط فوق العاده پيچيده ، حساس و سرنوشت سازي كه بر محيط امنيت جهاني ، منطقه اي و داخلي حاكم است و آمريكا و دشمنان انقلاب اسلامي با تصويب بودجه درصدد ايجاد اختلال در امنيت داخلي ايران هستند ، موقعيت و رسالت خطيري را بر عهده دارد.

وي با بيان اين مطلب كه نبرد بين اسلام و كفر و شرك در طول تاريخ اسلام وجود داشته است، گفت: پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران ، اين نبرد شكل جدي تري به خود گرفته و امروز جمهوري اسلامي به مركزيت مبارزه اسلام با كفر و شرك تبديل شده است.

فرمانده كل سپاه افزود: هدف ما هم پيروزي اسلام بر كفر جهاني ، حفاظت از انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي است كه اميد است زمينه ساز حكومت جهاني حضرت مهدي (عج) باشد و ما براي خدمت به مردم و انقلاب اسلامي و رسيدن به اين هدف خودمان را آماده شهادت كرده ايم.

دكتر سيد يحيي صفوي در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: امنيت رابطه مستقيم با مسائل اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي و اجتماعي دارد وبزرگترين دغدغه دولتها در مرحله اول تامين امنيت و سپس آسايش و رفاه و فراهم كردن وسايل پيشرفت و توسعه ملت هاست.

فرمانده كل سپاه افزود: تهران مركز سياسي، اقتصادي، علمي، جمعيتي و صنعتي ايران است و تامين نيازمندي هاي اساسي مردم آن به ويژه آموزش و پرورش، اشتغال، مسكن، فرهنگ، رفاه و امنيت بايد در اولويت قرار گيرد.

وي تعادل بخشي در پرتو عزم و اراده ملي و تصميم گيري راهبردي و تخصيص اعتبارات لازم را مهمترين راهكار حل مشكلات تهران دانست و گفت: بايد با تدوين قوانين كنترلي سازمانها و ادارات دولتي ، خروج مراكز جذاب نيروي كار از تهران به ساير استانها ، توزيع قدرت سياسي به مراكز استانها و هماهنگي سياست هاي كلي در برنامه هاي كلان دولت از گسترش جمعيتي تهران جلوگيري و راهكارهاي تامين نيازمندي هاي آن را فراهم كرد.

سردار صفوي در پايان اعلام كرد: سپاه با قوت و قدرت و همراه و همگام دولت خدمتگزار آماده خدمت رساني به مردم است.

در اين مراسم، سردار سرتيپ پاسدار محمدرضا زاهدي فرمانده نيروي زميني سپاه با حفظ سمت به فرماندهي قرار گاه ثارالله تهران منصوب و ضمن تجليل از زحمات سردار سرلشكر پاسدار احمد كاظمي ،فرمانده شهيد اين قرارگاه از زحمات سردار سرتيپ پاسدار حسين همداني جانشين سابق قرارگاه ثارالله نيز تقدير شد.