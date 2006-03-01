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۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۰۱

/ اختصاصي "مهر" /

پرونده الكترونيكي 99 ميليون ايراني در ثبت احوال موجود است

پرونده الكترونيكي 99 ميليون ايراني در ثبت احوال موجود است

اطلاعات شناسنامه اي 99 ميليون نفر از ايرانيان فوت شده يا در قيد حيات ، در پايگاه اينترنتي سازمان ثبت احوال موجود است.

مديركل ثبت احوال استان تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در پاسخ به اين سئوال كه چرا به رغم الكترونيكي شدن پرونده ها ، در صورت بروزاشكال ، افراد به اداره ثبت محل تولد ارجاع داده مي شوند ، گفت: اطلاعات پايگاه سازمان ثبت احوال به گونه اي است كه براي صدور شناسنامه جديد حتما بايد از محل تولد فرد درخواست كننده اقدام شود.

سيد احمد قشمي در عين حال افزود: عكس دار كردن شناسنامه از هر نقطه اي از كشور امكان پذير است. به همين دليل گاهي اوقات زمان صدور شناسنامه طولاني مي شود.

وي گفت: هم اكنون هر فرد ايراني در شبكه اينترنتي سازمان ثبت احوال ، پرونده جداگانه اي دارد كه از هر گوشه كشور كارشناسان سازمان به آن دسترسي دارند.       

کد مطلب 296808

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