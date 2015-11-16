  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۵ آبان ۱۳۹۴، ۹:۴۴

هفته هفتم مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال؛

بعثت کرمانشاه در اندیشه تداوم شکست ناپذیری مقابل صدرنشین

بعثت کرمانشاه در اندیشه تداوم شکست ناپذیری مقابل صدرنشین

کرمانشاه- بعثت کرمانشاه در حالی در هفته هفتم رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال به مصاف تیم صدرنشین نیروی زمینی تهران می رود که به دنبال تداوم شکست ناپذیری خود در این فصل است.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال عصر امروز دوشنبه در شهرهای مختلف کشور برگزار خواهد شد که در یکی از حساس ترین دیدارهای این هفته تیم های نیروی زمینی تهران و بعثت کرمانشاه به مصاف هم خواهند رفت.

این دو تیم که با کسب نتایج خوب از هم اکنون خود را به عنوان مدعیان گروه نخست رقابت ها معرفی کرده اند در نهران به مصاف هم خواهند رفت.

نیروی زمینی در حال حاضر با کسب ۵ پیروزی و تنها یک شکست ۱۵ امتیازی است و در صدر جدول گروه نخست این رقابت ها قرار گرفته است.

بعثت نماینده شایسته کرمانشاه نیز از از ۶ بازی گذشته خود صاحب ۳ برد و ۳ تساوی شده و هنوز شکستی را تجربه نکرده تا با ۱۲ امتیاز و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر در رده سوم قرار بگیرد.

بعثت در صورت کسب پیروی در بازی امروز می تواند با نیروی زمینی هم امتیاز شده و در کنار این تیم در صدر جدول رده بندی مسابقات قرار بگیرد.

گفتنی است، بازی دو تیم از ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه به میزبانی نیروی زمینی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2968143

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها