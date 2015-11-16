بعثت کرمانشاه در اندیشه تداوم شکست ناپذیری مقابل صدرنشین

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال عصر امروز دوشنبه در شهرهای مختلف کشور برگزار خواهد شد که در یکی از حساس ترین دیدارهای این هفته تیم های نیروی زمینی تهران و بعثت کرمانشاه به مصاف هم خواهند رفت.

این دو تیم که با کسب نتایج خوب از هم اکنون خود را به عنوان مدعیان گروه نخست رقابت ها معرفی کرده اند در نهران به مصاف هم خواهند رفت.

نیروی زمینی در حال حاضر با کسب ۵ پیروزی و تنها یک شکست ۱۵ امتیازی است و در صدر جدول گروه نخست این رقابت ها قرار گرفته است.

بعثت نماینده شایسته کرمانشاه نیز از از ۶ بازی گذشته خود صاحب ۳ برد و ۳ تساوی شده و هنوز شکستی را تجربه نکرده تا با ۱۲ امتیاز و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر در رده سوم قرار بگیرد.

بعثت در صورت کسب پیروی در بازی امروز می تواند با نیروی زمینی هم امتیاز شده و در کنار این تیم در صدر جدول رده بندی مسابقات قرار بگیرد.

گفتنی است، بازی دو تیم از ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه به میزبانی نیروی زمینی تهران برگزار خواهد شد.