غرب مازندران نیازمند مرکز تخصصی دیالیز است

حسن قمی نجارده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این خصوص برنامه جدی داریم و تلاش میکنیم که مرکز تخصصی بخش دیالیز غرب مازندران را احداث کنیم و در همین رابطه رایزنیهایی صورت داده و با خیرینی هم دیدار داشتیم، اما مشکل تملک زمینداریم.
وی عنوان کرد: اگر اهدای زمین در حوزه شهری رخ دهد، امیدواریم به همت مجمع خیرین که در حال شکلگیری است، کلنگ احداث مرکز تخصصی دیالیز غرب استان را بزنیم و قطعاً با احداث این مرکز بیش از ۸۰ درصد مشکلات بیماران دیالیز ما در غرب استان حل خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر ۱۰۰ دیالیزی، ۱۲۰ بیمار پیوندی و ۲۰۰ خانواده تحت پوشش این انجمن قرار دارند که این عزیزان را شناسایی کرده و در این انجمن برای آنها تشکیل پرونده دادهایم.
قمی نجارده افزود: هزینههای این انجمن بخشی از منابع خیرین محترم، بخشی از منابع دولتی و بخشی هم از طریق برپایی نمایشگاهها و جشنوارههایی مثل غذای سالم، خیابان سلامت و ... تأمین میشود.
وی با اشاره به داروهای پیوندی و دیالیزی در این منطقه گفت: به دلیل اینکه داروهای کلیوی جزو داروهای بیماران خاص محسوب میشود و این دارو در حوزه دو شهرستان نوشهر و چالوس در بیمارستان چالوس توزیع میشود، عملاً توزیع دارو را در نوشهر نداریم و بیمار مجبور است از نوشهر، کجور و پول مسیر طولانی را طی و داروهای خود را تهیه کند.
دبیر و قائممقام انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستان نوشهر بابیان اینکه تختهای بخش دیالیز و دستگاههای ما در بیمارستان شهید بهشتی از حالت استاندارد خارج و دچار فرسودگی شدند گفت: نوع سازه و مکانی که بخش دیالیز در بیمارستان شهید بهشتی نوشهر ایجادشده از استاندارد کافی برخوردار نیست، بنابراین هر دستگاهی که در این مکان نصب شود دچار فرسودگی شده و از راندمان کارایی خارج میشود.
قمی بابیان اینکه هماکنون شش تخت در بخش دیالیز نوشهر داریم اظهار داشت: بایستی به ازای هر تخت دونیروی انسانی و نرس در بخش دیالیز مستقر باشد درحالیکه کمبود نیروی انسانی موجب شده خدمترسانی در این بخش با مشکل مواجه شود.
دبیر و قائممقام انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستان نوشهر گفت: در ششماهه اول امسال حدود ۱۵ عمل پیوند کلیه صورت گرفت که کار بسیار شاخصی در این حوزه است.
وی با تأکید بر ضرورت ریشهکن شدن بازار سیاه دلالی پیوند کلیه گفت: قیمت مصوب که دولت ابلاغ کرده ۱۴ میلیون تومان است، درحالیکه بازار دلالی بهویژه در شهرهای بزرگ و اطراف بیمارستانهایی که در آن عمل پیوند صورت میگیرد بیداد میکند.
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