سینمای ایران شاعرانه است/ دولت شما درک درستی از سینما دارد

آرنه برو فیلمساز و مدیر مدرسه ملی دانمارک که در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران کارگاه آموزشی فیلمسازی با عنوان «زبان شخصی فیلمساز» را برگزار کرده است درباره شناخت خود از سینمای ایران به خبرنگار مهر گفت: نکته جالب برای من واکنش مخاطب ایرانی به سینما است که آن را پدیده ارزشمندی می‌داند.

رئیس دپارتمان مستند و تلویزیون با اشاره به اینکه دانمارک کشور کوچکی است و سینمای این کشور تماشاگران اندکی دارد، بیان کرد: ایران کشوری پیشرفته است و هنر و رسانه جایگاه خود را در در کشور شما پیدا کرده است.

با اشاره به این مطلب که دولت ایران درک خوبی از سینما دارد گفت: ایران کشور بزرگی است و تماشاگران مشتاق و گسترده ای دارد و از سوی دیگر دولت ایران درک خوبی از صنعت سینما دارد. وقتی دولت درک خوبی از هنر دارد می تواند پایه های یک سینمای خوب را بنا کند. با تحقیقی که من از سینمای ایران کردم متوجه شدم موسسات مختلف سینمایی از جمله انجمن سینمای جوان با ۶۰ دفتر آموزشی در سراسر ایران وجود دارد که این نقطه قوت سینمای ایران است.

وی تاکید کرد: به همین دلیل است که معتقدم کشور ایران و سینمای آن برای فیلمسازانی چون من مهم است.

آرنه برو با بیان این مطلب که ساخت فیلم با کمترین هزینه از ویژگی های سینمای ایران است، یادآور شد: فیلمسازان ایرانی با خلاقیت و درایت بسیار توانسته اند سینمای کم هزینه و در عین حال با کیفیت را به دنیا عرضه کنند.

وی با اشاره به اینکه سال ۱۹۹۲ مدرسه ملی دانمارک را تاسیس کرده است، عنوان کرد: در آن مدرسه به ساخت فیلم های تجاری خوب هم فکر کردیم اما زمانی که شروع کردیم متوجه شدیم که سینمای تجاری دانمارک از جهت مالی قابل مقایسه با سینمای انگلستان، فرانسه و آمریکا نیست.

این فیلمساز افزود: تصور کنید بودجه ای که برای ساخت یک فیلم آمریکایی صرف می شود، بودجه ای معادل هزینه یک سال فیلمسازی در حوزه های مختلف مستند، داستانی و تجربی در دانمارک است. همچنین طبق آمار در سال ۶ فیلم بلند داستانی و ۷ فیلم مستند در کشور ما ساخته می شود که به طور میانگین هر فیلمساز می تواند هر ۱۰ سال یکبار فیلم بسازد. با نگاه به همین آمار می توان متوجه شد که سینمای دانمارک نمی تواند بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.

برو در ادامه صحبت های خود تاکید کرد: با وضعیتی که شرح دادم به این نتیجه رسیدم که مدرسه فیلم دانمارک نمی تواند با سینمای تجاری رقابت کند و باید به سمت تولیدات کم هزینه تر برویم ولی تعداد آثار را بالاتر ببریم که در این مسیر سینمای ایران با دستاوردهای خوبی که در حوزه ساخت فیلم های کم هزینه دارد، می تواند الگوی خوبی برای فیلمسازی ارزان و با کیفیت باشد.

کارگردان فیلم «دروازه شماره سه» در پایان صحبت های خود با اشاره به اینکه سینمای ایران شاعرانه است، گفت: به اعتقاد من سینمای ایران به ویژه فیلم های کوتاه آن ساختار شعرگونه دارند و با دیدن فیلم های کوتاه ایرانی می توان صدای شاعر شرقی را به تماشا نشست. ایران کشوری فرهنگی است و نوع نگاه ما به سرزمین شما شاعرانه است و دیدن فیلم و گوش دادن موسیقی ایرانی برای ما لذت بخش است.