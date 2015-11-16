علینقی حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خداکرم جلالی معاون وزیر جهاد کشاورزی با هدف شرکت در سومین نشست تشکل های مردم نهاد کشور در حوزه های منابع طبیعی و محیط زیست که در دامغان برگزار می شود به این شهرستان سفر خواهد داشت.

وی افزود: سومین نشست فصلی تشکل های مردم نهاد در حوزه های منابع طبیعی و محیط زیست کشور از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست کشور در روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان ماه جاری در محل تالار همایش های شهید عبدالله ترابی مرکز علمی کاربردی رسول اکرم(ص) جهاد کشاورزی دامغان برگزار می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تصریح کرد: ۶۴ نفر از مدیران و مسئولان سازمان های مردم نهاد کشور، نماینده سازمان ملل متحد در ایران و کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست در این نشست حضور خواهند داشت.

حیدریان اضافه کرد: در این نشست دو روزه چالش های زیست محیطی کشور، ساختار تشکل های شیکه منابع طبیعی و محیط زیست و نیز قانون برنامه توسعه ششم کشور در حوزه های منابع طبیعی و محیط زیست مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی از تشکل های غیر دولتی در بخش منابع طبیعی به عنوان بازوان اجرایی دولت یاد کرد و اظهار داشت: منابع طبیعی و محیط زیست دو بال دارند که یک بال آنها دولت و بال دیگر آن مردم هستند و نقطه اتصال آنها نیز سازمان های مردم نهاد به حساب می آیند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در خاتمه گفت: توسعه پایدار کشور با حضور فعال سازمان های مردم نهاد در حوزه های منابع طبیعی و محیط زیست شکل می گیرد.