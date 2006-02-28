بدون طرح و برنامه مردم در برابر قوانين بي اعتنا مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، سردارحسين ذوالفقاري در همايش سراسري "راهنمايي و پليس راه" گفت: در قوانين ما به اندازه كافي محدوديت ها پيش بيني شده است بنابراين افسران پليس راه و راهنمايي و رانندگي نبايد براي مردم قانون تراشي كنند.

وي در جمع فرماندهان پليس راهنمايي و رانندگي استانها با تاكيد بر استفاده همزمان ازجريمه و پيام هاي راهنمايي، افزود: در حال حاضرجريمه تنها سلاح پليس راهنمايي و رانندگي است و درصورت ادامه اين روند اين اهرم نيز اثرات خود را از دست مي دهد.

ذوالفقاري اضافه كرد: برخي از ماموران راهنمايي و رانندگي اتومبيل افراد متخلف را بدون حضور و اطلاع مالكان با جرثقيل به پاركينگ منتقل مي كنند و از پيامدهاي اين عمل براي رانندگان ، استرس و بي اعتمادي نسبت به پليس است.

جانشين فرمانده نيروي انتظامي كشور تاكيد كرد:ماموران پليس راه ناجا در جاده ها بايد بعد از متوقف كردن خودرو به سمت راننده روند نه اينكه راننده به آنها مراجعه كند البته اين موضوع حداقل در ايام نوروز رعايت خواهد شد و اميدوارم هيچ گزارش تخلفي در اين خصوص به ما ارايه نشود .

وي افزود: ماموران پليس راه نبايد بخاطر كنترل مدارك، خودروها را در جاده متوقف كنند بلكه فقط در صورت تخلف خودرو بايد متوقف شود .

وي در خاتمه ياد آور شد: ازفرماندهان استانهاي سراسركشور انتظار مي رودتا با اعلام آمار واقعي ميزان جرائم و تصادفات به برقراري نظم در جامع كمك كرده وهمچنين رفتار ماموران خود را نيز مورد بازنگري جدي قرار دهند.





