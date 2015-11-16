گل فروشان سطح شهر مشهد ساماندهی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد، احمد محبی در خصوص ساماندهی گل فروشان سطح شهر مشهد عنوان کرد: با توجه به اینکه در سطح شهر افرادی اقدام به فروش گلی به صورت غیر رسمی و بدون بر چسب قیمت می کنند، این سازمان از ۲۱ آبان ماه سال جاری نسبت به اجرای طرح ساماندهی گل فروشان در ۲۶ تقاطع سطح شهر مشهد از جمله تقاطع بلوار کلاهدوز و سلمان فارسی، تقاطع بلوار خیام و بلوار فردوسی، تقاطع خیابان خیام و بلوار ملک آباد با ساماندهی ۴۰ نیروی گل فروش اقدام کرده است.

وی با اشاره به تنوع گل ها در شاخه های رز، مریم و نرگس، افزود: جهت افزایش کیفیت و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ۴۰ نیروی گل فروش واجد شرایط پس از گذراندن کلاس های آموزشی، با لباس های متحدالشکل، دارای کارت شناسایی و گلدانی مخصوص به حمل شاخه های گل با تایید این سازمان در تقاطع های سطح شهر مستقر اقدام به فروش گل می کنند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد قیمت شاخه های گل را ۲۰ تا ۳۵ درصد ارزان تر از فروشگاه های گل در سطح شهر دانست و تصریح کرد: گل فروشان به صورت روزانه شاخه های گل را از محل تولید خریداری و در سه درجه قیمت گذاری و پس از نصب برچسب مخصوص اقدام به فروش گل می کنند.

محبی با تاکید بر نظارت مداوم این سازمان بر گل فروشان بیان کرد: علاوه بر نظارت پیمانکار بر گل فروشان سطح شهر این سازمان اقدام به ایجاد گشت های نظارتی در ساعات شروع کار گل فروشان نیز کرده است.