اجرای طرح ها در شهرک نیایش مشروط به رضایت مردم محلی شد

محمد میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که کمیته محیط زیست شورای شهر به بحث اهالی اسلام آباد ورود کرد گفت: در بازدیدی که شب گذشته کمیته محیط زیست از محله شهرک نیایش داشت اهالی محل و شورایاری محله از طرحی که در منطقه در حال اجرا بود گلایه داشتند.

وی ادامه داد: در این بازدید، نظری شهردار منطقه 2 و محمد حقانی رییس کمیته محیط زیست نیز حضور داشتند و برخی از اهالی نیز در مسجد محل تجمع کرده بودند و خواسته های خود را توسط امام جماعت محله و شورایاری ها مطرح کردند.

میرزایی با اشاره به 3 پیشنهاد اهالی این منطقه گفت: تمایل اصلی مردم محله به ماندن در این منطقه بود تا مجبور نشوند از محلی که سال ها در آن زندگی کردند کوچ کنند و از مدیریت شهری درخواست داشتند با حفظ وضعیت موجود، دره اسلام آباد را ساماندهی کنند و اگر چنین موضوعی برای سیاست گذاران شهری میسر نیست حداقل املاک با قیمتی عادلانه از آنها خریداری کنند تا امکان خرید ملکی دیگر برای آنها وجود داشته باشد.

دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران یادآور شد: در نهایت بنا بر این شد مادامی که رضایت مردم در اجرای طرح رود دره اسلام آباد جلب نشود هیچ طرحی در این منطقه عملیاتی نشود و اجرا شدن هر طرحی باید پیوست رضایت مردم را داشته باشد.

میرزایی در ادامه افزود: ساماندهی رود دره های تهران از تکالیف طرح جامع تهران است که ساماندهی این رود دره نیز از تکالیف شهرداری است که باید رضایت مردم نیز در اجرای طرح جلب شود و امیدواریم طی هفته های آینده این مشکل به طور کامل حل شود.