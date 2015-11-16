به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان به دعوت «اسلام کریم اف» رئیس جمهور ازبکستان فردا به این کشور سفر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، در این سفر دوزه وی در ابتدا با رئیس جمهور ازبکستان دیدار خواهد کرد.

سران دو کشور قرار است چگونگی و چشم‌انداز گسترش بیش از پیش همکاری‌های متقابل در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی -بازرگانی، فرهنگی و انسانی را بررسی کند.

در این دیدار همچنین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نواز شریف در این سفر همچنین با «شوکت میرضیایف» نخست وزیر ازبکستان و دیگر مقامات این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.

همچنین در چارچوب این سفر بیانیه مشترک و اسناد گسترش بیش از پیش همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف به امضا خواهد رسید.

سفر نخست وزیر پاکستان به ازبکستان در حالی است که چند روز گذشته نیز رئیس جمهور تاجیکستان به اسلام آباد سفر کرد و در مورد مسائل مختلف منطقه‌ای و بین المللی مذاکراتی را با مقامات این کشور انجام داد.

به اعتقاد کارشناسان آسیای مرکزی، تحولات اخیر منطقه از جمله انتقال شبه نظامیان طالبان و دیگر گروهای افراطی از مناطق مختلف افغانستان به شمال این کشور و هم مرز با کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان و تاجیکستان موجب شده است تا کشورهای مذکور برای مقابله با هجوم این گروهها و همچنین پیدا کردن راهی با پاکستان مذاکراتی را صورت دهند.

لازم به ذکر است که پاکستان استقلال ازبکستان را در تاریخ ۲۰ دسامبر سال ۱۹۹۱ میلادی به رسمیت شناخته و ازتاریخ ۱۰ می سال ۱۹۹۲ میلادی بین دو کشور روابط سیاسی برقرار شده است.